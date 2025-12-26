Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Эрсой отметил, что турецкие сериалы стали «главными курсами турецкого языка» и уникальным явлением, которое открыло новые возможности для страны.

Министр добавил, что благодаря сериалам Турция сможет выйти на новые рынки и укрепить имидж среди иностранцев через смартфоны миллионов зрителей.

По его словам, к текущему моменту турецкие сериалы посмотрели около одного миллиарда зрителей в 170 странах, экспорт этой продукции принес республике более 1 млрд долларов, а сами проекты стали мощнейшим инструментом «мягкой силы».

Эрсой обозначил, что министерство будет поддерживать те мини-сериалы, которые экспортируются минимум в десять стран на трех континентах.

Приводя примеры успешных работ, министр выделил мини-сериалы «Анталийский гамбит» и «Стамбул, моя любовь», которые за 2025 год собрали более 2,9 млрд просмотров и показали культурное наследие крупнейших городов Турции.

По официальной статистике, за 11 месяцев 2025 года Турцию посетили свыше 50 млн иностранных туристов. Эрсой выразил уверенность, что в 2025 году страна может обновить рекорд по числу отдыхающих за год.

