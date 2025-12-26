В Госдуме исключили введение штрафов за использование VPN-сервисов

Депутат Горелкин: В России не планируют штрафовать за использование VPN-сервисов

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, эта тема даже не обсуждается. Депутат прокомментировал новость о том, что власти Дании разрабатывают инициативу о штрафах за VPN, подчеркнув, что законопроект в этой стране сформулирован таким образом, «чтобы дать возможность наказывать чуть ли не за сам факт установки на устройство соответствующего ПО», передает ТАСС.

Горелкин отметил, что в России ответственность за использование VPN предусмотрена только для тех, кто применяет его для совершения преступлений – в таком случае это является отягчающим обстоятельством. Кроме того, запрещено рекламировать способы обхода блокировок и призывать к их использованию. Он подчеркнул, что никаких других штрафов сейчас не планируется и не обсуждается.

Парламентарий выразил мнение, что Дания была выбрана как «полигон» для тестирования новых ограничений. Если в стране удастся принять такой закон, то странам Евросоюза будет проще ввести аналогичные меры и запретить VPN на общеевропейском уровне. Это, по мнению Горелкина, может стать способом окончательно лишить граждан возможности получать альтернативную информацию.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что ожидать ограничений на использование VPN в России в 2026 году не стоит.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскомнадзор начал блокировать популярные протоколы VPN, из-за чего в ряде российских регионов произошли сбои в работе VPN-сервисов. Эксперты отметили, что полная блокировка обхода невозможна, так как VPN-сервисы быстро осваивают новые технологии.