В Перми подростка осудили за двойное убийство

Tекст: Алексей Дегтярёв

Осужденному 16 лет, его признали виновным по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, совершенное с особой жестокостью», указали в ведомстве, передает ТАСС.

Преступление совершено 12 мая в Перми. В тот день подросток находился в квартире в состоянии наркотического опьянения и из-за личных неприязненных отношений напал на своих родственников.

Взяв нож, он несколько раз ударил бабушку и дядю, которые скончались на месте происшествия. После этого юношу задержали. На время следствия он находился под стражей.

Суд назначил наказание – девять лет лишения свободы в воспитательной колонии. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении для несовершеннолетних.

Ранее 14-летнего подростка из города Шелехов в Иркутской области заподозрили в убийстве двух человек, его арестовали.