В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете

Мужчина открыл беспорядочную стрельбу из автомата в одном из супермаркетов Петровского района города, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Его обезвредили.
В начале декабря в одном из торговых центров Осло произошла стрельба, стрелявшего задержали.
«Мы, бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады 2-го батальона 4-й роты находимся на улице Соборной, 52. Данное здание было взято нашими военнослужащими, где в дальнейшем оказался штаб штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ», – говорит боец на видео, размещенном в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.
В ролике, предоставленном бойцами российской группировки войск «Восток», показывают кабинет командира батальона ВСУ, в котором остались бригадный флаг, компьютер, радиостанции, рабочая карта командира, телефоны без паролей, планшеты.
Затем – рабочее место начальника штаба батальона – там брошенные печати воинской части, а напротив – рабочее место наблюдателей с дронов, с большими плазменными экранами и ноутбуками.
«Мы находимся в центре города Гуляйполя, там несколько улиц только осталось, так что победа будет за нами», – говорит в финале видео боец ВС России.
В украинских медиа подтвердили, что изображенное на видео помещение – бывший штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказывал, что украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за одни сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией.
«Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал Кимаковский, передает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте.
Напомним, российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР и Заречное в Запорожской области. До этого ВС РФ освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил, что Украина могла потерять порядка 10 тыс. иностранных наемников в зоне СВО за все время боевых действий. Военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на информацию от подполья, сообщил, что ВСУ стягивают иностранных наемников, в частности из Колумбии, в Харьков, после освобождения Купянска российскими войсками.
По словам российских силовиков, в украинской армии с каждым днем увеличивается число подразделений, которые не оправдали надежд командования.
«Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», – рассказал источник ТАСС.
При этом, отметили представители силовых структур России, командование ВСУ «продолжает плодить нежизнеспособные организмы» на фронте.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Рады еще в октябре предложил отправлять дезертиров из ВСУ в штурмовые отряды. Подполье сообщило о краже гуманитарной помощи дезертирами ВСУ. На Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Силовики сообщили о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ.
Как пишет The War Zone, речь идет о среднем грузовом корабле, который переоборудовали в своеобразный «плавучий арсенал» с использованием контейнерных пусковых установок, радиолокационного оборудования и средств самообороны.
На палубе установлены как сами контейнеры с вооружением, так и сенсоры, что позволяет быстро превратить коммерческое судно в боевой корабль. В носовой части размещен вращающийся фазированный радар, установленный на специальных контейнерах, а рядом – куполообразная система связи или еще один радар. Для защиты по периметру возле носа закреплена автоматическая артиллерийская установка Type 1130 калибром 30 мм, способная уничтожать подлетающие ракеты и воздушные цели, а чуть ниже видны пусковые установки Type 726 для постановки ложных целей.
Главная особенность – большое число вертикальных пусковых ячеек, которых всего 60, что составляет две трети от вместимости такого класса кораблей, как американский эсминец Arleigh Burke Flight I или II. Благодаря крупному радару это судно, по оценкам экспертов, может выполнять функцию корабля-пикета и обеспечивать зенитное прикрытие в заданном районе, хотя контейнеры теоретически могут вмещать и другие типы вооружений.
Снимки судна вызвали вопросы у наблюдателей: насколько реально такое оборудование пригодно для боя и является ли это действующим образцом или просто макетом для фотосессии. В глазах аналитиков конструкция радара выглядит солидной, однако интеграция всех систем для реального боя пока под вопросом, так как неизвестно, имеет ли судно современную боевую информационную систему для комплексного управления всеми средствами.
Тем не менее эксперты считают логичным развитие такого направления в Китае с учетом его масштабных судостроительных и транспортных возможностей. Они также отмечают, что превращение торговых судов в боевые быстро становится мейнстримом – аналогичные решения активно разрабатывают и в США, что может привести к серьезным изменениям в равновесии сил на морях.
Ранее китайская государственная судостроительная компания Jiangnan Shipyard планирует начать в 2035 году сооружение крупнейшего в мире атомного контейнеровоза вместимостью 25 тысяч стандартных морских контейнеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай освоил Северный морской путь, увеличив количество грузовых перевозок в Арктике.
Мосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках немедленно
Московский городской суд обязал певицу Ларису Долину и членов ее семьи выселиться из квартиры в районе Хамовники, передает ТАСС. Заседание состоялось 25 декабря 2025 года, на нем были удовлетворены исковые требования Полины Лурье к Долиной и ее семье о прекращении права пользования квартирой.
В решении суда, которое было оглашено непосредственно в зале заседаний, говорится: «Московский городской суд 25 декабря 2025 года удовлетворил исковые требования Лурье Полины Александровны к Долиной Ларисе Александровне и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лариса Долина заявила о готовности освободить занимаемую квартиру в Хамовниках до 30 января. Певица попросила дать ей время на сбор своих личных вещей.
Долина намеревается взыскать с покупательницы своей квартиры в районе Хамовники Полины Лурье около 1 млн рублей за коммунальные услуги.
«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья – никаких проблем», – сказал Онищенко РИА «Новости».
Как ранее заявлял министра труда и социальной защиты Антон Котяков, с работодателем можно договориться на любой приемлемый для сторон график работы: от четырехдневной до шестидневной рабочей недели.
При этом несколькими днями ранее Онищенко сообщал, что на четырехдневную рабочую неделю переход в России возможен лишь при внедрении новых технологий для сохранения темпов экономики.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты считают, что рост числа россиян, мечтающих меньше работать, вызывает тревогу. Онищенко с мая выступал против введения четырехдневной рабочей недели в России. В октябре он объяснил неудобство четырехдневной учебной недели для школьников.
Захарова в среду отметила день рождения, с которым её поздравил президент России, вручив во время неформального общения в Кремле подарок, который именинница назвала «невероятным».
На черной лаковой шкатулке в стиле палехской миниатюры изображен Кремль и Георгий Победоносец в центре композиции.
«Распаковка. Бесценно. Красота. День рождения удался. Спасибо», – такими тегами подписала дипломат фото подарка в Telegram-канале.
На шкатулке можно увидеть карточку отправителя – Владимир Владимирович Путин и небольшой конверт с именем получателя.
«Невероятная шкатулка. Это просто невероятно, это очень красиво. Тем более я очень люблю наши промыслы. Все наши жанры традиционные, это просто фантастика. И, конечно, Георгий Победоносец, который все это зло, нечисть, гадость пронзает своим копьем. Я считаю, это шкатулка заветная, во всех смыслах этого слова», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой в день рождения, которыми она поделилась с журналистами.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной. Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» серебряный складень с иконами. Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама.
По его словам, Ахалая «руководил преступными действиями 4 октября посредством интернет-аппликаций», регулярно связываясь с членами оргкомитета по свержению власти.
«Ахалая был главным организатором этих действий», – сказал первый заместитель руководителя СГБ.
Ранее МВД Грузии задержало всех пятерых членов оргкомитета по «мирному свержению власти» 4 октября. Им грозит до девяти лет лишения свободы за попытку насильственной смены власти и призывы к свержению конституционного строя. Также им инкриминируется руководство и участие в групповом насилии.
Задержаны оперный певец Паата Бурчуладзе, отставной полковник Лаша Беридзе, экс-замначальника Генштаба, а также оппозиционные политики, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, – Паата Манджгаладзе, Ираклий Надирадзе и Муртаз Зоделава. Зоделава при Саакашвили был Генпрокурором Грузии. Во время беспорядков в Тбилиси и попытки штурма президентского дворца пострадали 21 правоохранитель и шесть участников акции.
Уже арестовано несколько десятков участников беспорядков 4 октября.
Ранее Ахалая, один из самых жестоких членов команды экс-президента Михаила Саакашвили, уже отсидел семь с половиной лет за пытки.
Самый длинный в мире тоннель на скоростной автостраде официально открыт для движения на северо-западе Китая, сообщает Синьхуа.
Тоннель Тянь-Шань – Шэнли имеет протяженность 22,13 километра и проходит через одноименные горы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, передает РИА «Новости».
В сообщении отмечено: «Тоннель Тянь-Шань – Шэнли протяженностью 22,13 километра, являющийся самым длинным в мире тоннелем на скоростном шоссе, в пятницу официально открылся для движения транспорта». Теперь поездка через этот участок гор значительно сокращена – путь занимает около 20 минут, тогда как ранее на него уходило несколько часов.
Строительство тоннеля было начато в апреле 2020 года. Проект считается инженерным прорывом и важным инфраструктурным объектом для всего региона.
Напомним, накануне инженеры в Китае разогнали магнитную платформу до рекордных 700 км/ч.
Захарова отметила, что международное расследование обстоятельств катастрофы ведет специальная комиссия при Министерстве транспорта Республики Казахстан. Российская сторона сотрудничает с этой структурой, оказывает необходимое содействие. Однако дипломат призывает не забывать главное.
«Первопричиной катастрофы стали террористические атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами на российские объекты гражданской инфраструктуры», – заявила она на брифинге.
Захарова указала на то, что Москва рассчитывает на завершение в ближайшее время казахстанской комиссией своего расследования, что позволит сообща закрыть остающиеся вопросы, связанные с трагедией.
Напомним, утром 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190, совершавший рейс из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых – девять российских граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что расследование крушения самолета AZAL движется к завершению. Крушение самолета AZAL под Актау президент России связал с нахождением в этом районе украинских беспилотников.
Казахстан заявил о сроках публикации отчета по крушению самолета AZAL, кроме того, власти страны сообщили о повреждении самолета AZAL боевыми элементами.
Пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко был найден живым в Москве
Бывший депутат Госдумы 75-летний Николай Герасименко был найден в Москве, сообщают Известия. По словам источника, жизни Герасименко ничего не угрожает. Его состояние оценивается как стабильное.
Как сообщается, причиной исчезновения Герасименко могла стать деменция, которую у него диагностировали ранее. Именно этот диагноз, по данным источника, мог спровоцировать его внезапную пропажу во время прогулки.
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» начал розыск после обращения родственников. 24 декабря Герасименко вышел на прогулку с собакой породы акита-ину по кличке Кей, после чего оба исчезли.
Герасименко был депутатом Госдумы сразу шести созывов в 1995-2019 годах и автором закона «Об ограничении курения табака».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ведутся поиски заслуженного врача России Николая Герасименко. Сотрудники полиции в Новой Москве ранее отыскали пропавшего пожилого мужчину, который ушел за грибами.
«К сожалению, у нас обстановка в приграничье пока остается крайне тяжелой», – сказал он РИА «Новости».
Гладков ранее в этот день сообщал, что при атаке БПЛА в Белгородской области были ранены ребенок и женщина.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Гладков предупредил о начале провокаций с сообщениями о минировании в регионе. До этого во вторник губернатор сообщал, что в результате атаки ВСУ в Белгородской области один человек погиб и трое ранены.
Военный эксперт Кнутов: ВС России обойдут Дружковско-Краматорско-Славянскую агломерацию с севера и юга
«Дружковка, Краматорск и Славянск представляют собой единую агломерацию. Ключом к ней является Константиновка. Этот населенный пункт расположен на господствующей высоте. Операция по его освобождению продолжается. По некоторым данным, ВС России расширили зону контроля в черте города», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация с востока представляет собой мощнейший укрепрайон: «это 50 км укреплений, причем высочайшего качества, различных бетонных дотов, укрытий, командных пунктов и огневых точек». «Наступать с востока практически невозможно. Поэтому российская армия двигается с севера – это Лиман, затем Изюм, а также с юга – Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров)», – пояснил собеседник.
«Другими словами, наши бойцы стремятся обойти укрепрайон. Украинское командование это понимает и стягивает войска в безуспешных попытках помешать планам ВС России. Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация будет освобождена», – подчеркнул Кнутов. По его прогнозам, на этом направлении постепенно сформируются клещи.
«Реализуется уже отработанная тактика: мы изолируем район боевых действий, берем под огневой контроль все дороги, по которым украинская сторона подвозит боеприпасы, проводит ротацию. Когда же личный состав противника измотан, бойцы начинают зачистку населенного пункта», – детализировал аналитик, допустив также применение тактики «просачивания».
«В частности, мы будем «отсекать» Дружковку», – указал Кнутов, добавив, что перед началом этой операции необходимо освободить Константиновку. Что касается Краматорска и Славянска, то задача – охватить в клещи. «Краматорск находится выше, чем Славянск, и за него будет вестись тяжелый бой. Но освобождение города автоматически приведет к взятию и Славянска», – рассуждает спикер.
Как бы то ни было, действия противника и его попытки стянуть к агломерации войска играют нам на руку. «Бои, которые ведутся в Донбассе, оттягивают силы ВСУ с Запорожского и других направлений. За счет этого у нас появляется возможность продвигаться, в частности в районе Гуляйполя, Орехова», – заключил Кнутов.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску. По его информации, в города и окрестности перебрасывают в том числе группы иностранных наемников из Колумбии.
«Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал он ТАСС.
Кимаковский также отметил, что на этом направлении ВСУ возводят укрепления и готовят оборонительные позиции. «Крупная агломерация Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск является основным укрепрайоном ВСУ в Донбассе. Вскрытием этого «крепкого орешка» и предстоит заниматься нашей армии в следующем году. Если, конечно, Зеленский добровольно не выведет войска из ДНР, что очень вряд ли», – написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.
Захарова объявила о готовности обсудить документ с гарантиями о ненападении на НАТО
Захарова уточнила: «Россия готова оформить соответствующие обязательства в виде письменного, юридически обязывающего документа. Конкретная его форма может быть определена в ходе переговоров, но это должен быть полноценный международный правовой акт», передает ТАСС.
По словам дипломата, российская сторона готова рассматривать варианты такого документа и вести переговоры по вопросу его структуры и статуса.
Захарова подчеркнула, что речь идет именно о серьезном международно-правовом инструменте, а не о декларативном заявлении, поскольку для России важна юридическая прочность подобных обязательств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не планирует нападать на страны Евросоюза и НАТО. Он заявил о готовности закрепить это в юридически обязывающей форме.
Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о том, что Россия может напасть на НАТО.
«Коммерсант» сообщил об интересе США к майнингу на Запорожской АЭС
«Американские коллеги, например, выражали заинтересованность заняться майнингом на Запорожской АЭС», – сообщил спецкор газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. По его словам, Владимир Путин во время встречи в Кремле с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал, что обсуждается вопрос о совместном с американской стороной управлении атомной станцией, но без участия Украины.
При этом по инициативе американцев обсуждаются варианты поставок электроэнергии Украине. К тому же, отметил Путин, на ЗАЭС работают украинские специалисты, но с российскими паспортами.
Напомним, ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев допустил поставки энергии с ЗАЭС на Украину.
В декабре 2025 года ЗАЭС получила лицензию Ростехнадзора для эксплуатации первого энергоблока на десятилетний срок. В Росэнергоатоме рассчитывают, что в 2026-2027 годах лицензии на эксплуатацию получат еще энергоблоки со второго по шестой.