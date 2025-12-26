Глава «Гознака» рассказал о защитных признаках новой банкноты в 1 тыс. рублей

Глава «Гознака» назвал три группы защитных признаков банкноты в 1 тыс. рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Особое внимание уделено элементам, которые помогают гражданам самостоятельно проверять подлинность банкноты в повседневной жизни, передает РИА «Новости».

Трачук подчеркнул, что один из главных признаков – защитная нить, встроенная в бумагу при изготовлении, комбинирующаяся с полиграфическими элементами. На ней можно разглядеть объемное изображение знака рубля, движущееся при наклоне изображение номинала, а также видимый на просвет номинал и аббревиатуру ЦБ РФ при вращении банкноты. Под точечным освещением обнаруживается скрытый символ рубля на радужной поверхности.

На лицевой стороне размещены два оптически переменных признака. Первый – знакомый по банкнотам 2000 и 5000 рублей признак HMC, где изображение номинала и цвет фона меняются при повороте банкноты на 180 градусов. Второй – элемент с изображением башни Нижегородского кремля, сочетающий смену цвета и появление скрытого знака рубля при наклоне купюры, что, по словам Трачука, позволяет определить подлинность даже при слабом освещении.

Традиционный водяной знак выполнен особой техникой филиграни и содержит два изображения: номинал банкноты и пешеходный мост. Оборотная сторона также содержит уникальные микроизображения – специальные растры. Они представляют маленькие рисунки, например, гармошку, эчпочмак, саратовский калач, медведя, а также животных Приволжья и символичное число 1000, благодаря чему купюра стала своеобразной иллюстрацией истории и культуры регионов округа.

Специалисты получат дополнительные сведения о так называемых кассовых и машиночитаемых признаках купюры позднее. Оригинальные микроизображения, украшающие оборот, по материалам Центробанка, должны помочь лучше узнать о символах и характере Приволжского федерального округа.

Ранее Белов сообщил, что новые банкноты номиналом 1000 рублей появятся в обращении постепенно, этот процесс может занять от одного года до полутора лет. Кроме того, Банк России начал обсуждать разработку новой банкноты номиналом 500 рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат ГД Роза Чемерис предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей. ЦБ объявил о выпуске новых купюр в 10 и 50 рублей, а также объяснил отказ от выпуска пластиковых банкнот в России.