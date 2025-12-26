В Петербурге арестовали обвиняемого в трех терактах на железной дороге

Tекст: Алексей Дегтярёв

Зайцева обвиняют по статьям о теракте и покушении на теракт, его поместили под стражу до 24 февраля, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Сам обвиняемый просил назначить ему домашний арест.

Следствие утверждает, что ночью 24 декабря Зайцев попытался отогнуть дверцу релейного шкафа на перегоне Сортировочная – Славянка, полил его горючим и хотел поджечь, но его заметил железнодорожником, после чего злоумышленник убежал. В тот же день утром он поджег батарейный шкаф на перегоне Сортировочная – Рыбацкое.

Следующая попытка поджога произошла ночью 25 декабря, когда Зайцев подошел к парковке с автомобилями полиции, взял с собой горючее, зажигалки и спички. Здесь его задержали сотрудники правоохранительных органов. На допросе обвиняемый полностью признал вину.

Ранее жителя Смоленска осудили на 15 лет после попытки повредить железнодорожные пути на Московском направлении.

До этого в Петербурге осудили Юрия Петраша за попытку поджога входных дверей здания ФСБ.