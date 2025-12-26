  • Новость часаРоссийские войска освободили Косовцево в Запорожской области
    26 декабря 2025, 13:03 • Новости дня

    Швыдкой одобрил появление персонажа Путина в новом «Простоквашино»

    Швыдкой поддержал идею знакомства детей с Путиным через «Простоквашино»

    Tекст: Мария Иванова

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что включение образа Владимира Путина в мультсериал «Простоквашино» может стать способом знакомить детей с президентом в доступной форме.

    Михаил Швыдкой, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству, положительно оценил возможное появление персонажа Владимира Путина в одном из эпизодов мультсериала «Простоквашино», передает ТАСС.

    «Знаете, я к подобному появлению [президента в мультфильме] отношусь очень просто. Если это сделано с любовью и уважением, то почему бы и нет? Я думаю, что это такая форма проявления любви», – отметил Швыдкой.

    По его словам, появление Путина в «Простоквашино» может стать способом познакомить детей с президентом в позитивном ключе.

    Ранее, в сентябре 2025 года, председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева говорила, что персонаж президента и Матроскин могут образовать «прекрасный дуэт» для продвижения страны и отечественной культуры.

    Мультсериал «Простоквашино» появился в 2018 году и основан на советском цикле по книгам Эдуарда Успенского. Проект выполнен в формате анимационного ситкома, где современные артисты, включая Ивана Охлобыстина, Антона Табакова и Татьяну Васильеву, озвучивают известных персонажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новогодняя серия мультфильма «Простоквашино» с персонажем Владимира Путина вышла в эфир.

    Персонажа президента России озвучил комик Дмитрий Грачев.

    Первые кадры из новой серии были опубликованы в середине декабря.

    25 декабря 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин заявил о главном критерии оценки в конкурсе «Лидеры России. Команда»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета подчеркнул важность командной работы в современном мире.

    По его словам, сегодня это становится значимым конкурентным преимуществом для каждого.

    «Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь», – заявил президент, передает РИА «Новости».

    Он особо подчеркнул, что в нынешнем сезоне конкурса «Лидеры России» главным критерием выбора участников станет именно способность эффективно действовать в команде, пишет ТАСС.

    Ранее председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, комментируя старт шестого сезона проекта, рассказал газете ВЗГЛЯД, как «Лидеров России» усилили командной игрой.

    26 декабря 2025, 03:55 • Новости дня
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    @ MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в Telegram-канале фото подарка, который вручил ей в день рождения президент страны Владимир Путин.

    Захарова в среду отметила день рождения, с которым её поздравил президент России, вручив во время неформального общения в Кремле подарок, который именинница назвала «невероятным».

    На черной лаковой шкатулке в стиле палехской миниатюры изображен Кремль и Георгий Победоносец в центре композиции.

    «Распаковка. Бесценно. Красота. День рождения удался. Спасибо», – такими тегами подписала дипломат фото подарка в Telegram-канале.

    На шкатулке можно увидеть карточку отправителя – Владимир Владимирович Путин и небольшой конверт с именем получателя.

    «Невероятная шкатулка. Это просто невероятно, это очень красиво. Тем более я очень люблю наши промыслы. Все наши жанры традиционные, это просто фантастика. И, конечно, Георгий Победоносец, который все это зло, нечисть, гадость пронзает своим копьем. Я считаю, это шкатулка заветная, во всех смыслах этого слова», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой в день рождения, которыми она поделилась с журналистами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной. Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» серебряный складень с иконами. Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама.

    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    25 декабря 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России в 2026 году.

    Путин на открытии заседания Госсовета отметил: «2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ», передает ТАСС.

    Напомним, российский лидер поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России.

    В понедельник Путин поручил подготовить этнографическую программу изучения русского народа на 2026–2028 годы.

    25 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин исполнил мечту школьницы о визите в Звездный городок
    Путин исполнил мечту школьницы о визите в Звездный городок
    @ пресс-служба

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин создал новогоднее чудо для Варвары Смахтиной, осуществив ее детскую мечту посетить Центр подготовки космонавтов и Большой театр.

    Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с десятилетней школьницей Варварой Смахтиной, мечту которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний», сообщает РИА «Новости». Девочка загадала встретиться с космонавтами и посетить Звездный городок, а также узнать, как работает Центр подготовки космонавтов. Ее желание исполнилось – также президент организовал для нее визит на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

    В ходе беседы Путин поинтересовался впечатлениями Варвары, пообщался с ее мамой и пожелал семье всего наилучшего в новом году. Дмитрий Песков отметил, что глава государства очень тепло отнесся к девочке и ее пожеланиям.

    Варвара учится в Москве в четвертом классе школы № 152 и увлекается точными науками, побеждает на олимпиадах по русскому языку и окружающему миру. В сентябре 2025 года она была зачислена в математический кружок Малого мехмата МГУ после успешных вступительных испытаний.

    Несмотря на серьезную травму, которую она получила в три года, Варвара с раннего детства интересуется космосом. Она активно посещает лекции и экскурсии, создает макеты планет и мечтает работать с космонавтами, чтобы заботиться об их здоровье, хотя не может стать одной из них по состоянию здоровья.

    Путин традиционно участвует в российской акции «Елка желаний», исполняя мечты детей, а в этом году пообещал осуществить желания еще трех ребят. Ранее он уже выполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС.

    Ранее пятилетний Тимур Рясной из Ханты-Мансийска подарил президенту Владимиру Путину коллаж с символикой своего города. Президент России ранее помог исполнить мечту мальчика.

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    Путин позвонил семье мальчика, чтобы поздравить его с наступающими праздниками и узнать о впечатлениях от исполнения желания. Тимур попробовал себя в роли инспектора ГАИ.

    Тимур поблагодарил президента и уточнил, может ли он отправить подарок.

    25 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с Рождеством

    Песков: Путин уже поздравил Трампа с Рождеством

    Путин поздравил Трампа с Рождеством
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин уже поздравил американского лидера Дональда Трампа с Рождеством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков сообщил на брифинге: «Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь также отметил, что на данный момент не планируется международный телефонный разговор между Путиным и Трампом. По его словам, на сегодняшний вечер таких контактов в расписании Кремля нет.

    В воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Кремль планирует направить поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством.

    Ранее Песков сообщил, что в ближайшие недели у президента России Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, однако подобный контакт может быть организован при необходимости.

    25 декабря 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин выступил за расширение бесплатных мест в российских вузах

    Путин выступил за расширение бесплатных мест в российских вузах, но против отмены платных

    Путин выступил за расширение бесплатных мест в российских вузах
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил на заседании Госсовета, что увеличение числа бюджетных мест является важной задачей, однако полностью отменять платное обучение не стоит.

    Президент России Владимир Путин поддерживает расширение бесплатного образования в университетах, но не видит необходимости полностью отказываться от платной формы обучения, сообщает ТАСС. Такое мнение глава государства высказал на заседании Госсовета.

    Владимир Путин подчеркнул: «Нужно, безусловно, расширять возможности получения образования на бюджетной основе, очевидно, но надо ли запрещать совсем платное образование по инженерной специальности? Мы же будем просто сокращать эти возможности». Таким образом, президент не согласился с предложением председателя ЛДПР Леонида Слуцкого отменить платное обучение для будущих инженеров.

    По мнению Путина, расширение бюджетных мест сделает высшее образование доступнее, однако запрет на платное образование ограничит варианты для поступающих. Глава государства отметил важность баланса между бесплатными и платными направлениями обучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность поддержки самостоятельного мышления граждан в эпоху развития искусственного интеллекта.

    26 декабря 2025, 10:18 • Новости дня
    Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным

    В серии мультфильма герои «Простоквашино» встретились с Путиным на Красной площади

    Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин стал персонажем новогоднего эпизода мультсериала, который вышел в онлайн-кинотеатре Okko и получил название «Настоящий Новый год».

    По сюжету Кот Матроскин и другие персонажи спорят о том, записывает ли президент новогоднее обращение в прямом эфире, и для выяснения отправляются на Красную площадь, передает «Коммерсантъ».

    Там герои в новогоднюю ночь встречают Владимира Путина и записывают обращение вместе с ним. Сценарий эпизода создали Мария Парфенова и Евгения Жиркова, а креативным продюсером выступила Анастасия Махлина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Путин – это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан». Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева считает, что включение персонажа президента может стать «мягкой силой» для популяризации России и ее культуры.

    Президента в новом мультфильме озвучил пародист Дмитрий Грачев.

    Ранее публиковали кадры, на которых персонаж президента изображен вместе с Дядей Федором, Котом Матроскиным, Шариком, почтальоном Печкиным и другими героями.

    25 декабря 2025, 14:29 • Новости дня
    Песков по поручению Путина созвонился с журналистом LCI по поводу Винатье

    Tекст: Ольга Иванова

    По поручению президента Росссии Владимира Путина пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позвонил французскому журналисту LCI в ответ на вопрос о судьбе осужденного в России француза Лорана Винатье.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина провел телефонный разговор с журналистом телеканала LCI Жеромом Гарро по поводу дела осужденного во Франции Лорана Винатье, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул: «Я могу подтвердить, что действительно я звонил по поручению президента и передал эту информацию журналисту».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что впервые слышит о деле французского журналиста Лорана Винатье, осужденного в Москве. Он пообещал разобраться в ситуации, о которой его спросили во время пресс-конференции.

    Напомним, Центр общественных связей ФСБ сообщил, что Лоран Винатье незаконно собирал военные сведения в ходе бесед с экспертами и госслужащими.

    В октябре Винатье получил три года колонии в Москве.

    25 декабря 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин заявил о пользе повышения налогов для экономики

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает, что повышение налогов при сохранении поддержки ключевых отраслей и выполнении соцобязательств может улучшить экономическую ситуацию в России.

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в Кремле высказался о последствиях повышения налогов, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что при грамотном подходе увеличение налоговой нагрузки может принести стране ощутимую пользу.

    «Если мы все вместе обеспечим снижение серых зон в экономике, сокращение вот этого сегмента, если мы обеспечим целенаправленную поддержку критически важных отраслей, предприятий, выполним все социальные обязательства перед людьми и решим вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности страны благодаря повышению фискальной нагрузки и сохраним сбалансированность бюджета и экономики, то это не может положительно не отразиться на ситуации в стране в целом и на материальном положении наших граждан», – подчеркнул Путин.

    Президент отметил, что повышение налогов должно сопровождаться адресной помощью ключевым секторам, не допускать ухудшения социальной поддержки и обеспечивать дальнейшее развитие экономики. По его словам, это позволит не просто увеличить доходы бюджета, но и создать условия для улучшения материального положения граждан. Путин добавил, что столь комплексный подход будет способствовать общей стабильности в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что повышение налога на добавленную стоимость до 22% в 2026 году связано с регулированием бюджета.

    25 декабря 2025, 14:58 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости внедрения технологий не по модели «закрытых городов»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета призвал развивать технологии на базе общенациональных усилий, а не по советской модели «закрытых городов».

    Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета в Кремле, отметил масштабность современных технологических изменений, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что опыт СССР, когда для ядерного, космического и ракетного проектов создавались «закрытые города» с концентрацией специалистов и ресурсов, сейчас не применим.

    «В данной ситуации и при решении данной проблемы масштаб задачи совсем другой. Не удастся и неэффективно будет где-то кого-то собрать и обеспечить финансирование. Это нужно всем включиться, кто здесь сидит, в эту работу. Всем – каждому на своем месте надо этим заняться. Иначе результата не будет общего», – заявил Путин.

    По мнению президента, современные вызовы требуют вовлечения всех специалистов и ответственного подхода на каждом уровне, а не узкого подхода через организацию замкнутых сообществ.

    Ранее Путин отметил, что вопросы кадров и их подготовки имеют ключевое значение для развития страны.

    25 декабря 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин сменил посла в Северной Македонии

    Путин назначил Зыкова новым послом России в Северной Македонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По указу президента России Дмитрий Зыков стал чрезвычайным и полномочным послом России в Северной Македонии.

    Указ президента Владимира Путина о назначении 57-летнего Дмитрия Зыкова новым чрезвычайным и полномочным послом России в Северной Македонии опубликован на портале официального опубликования правовых актов, передает ТАСС.

    Прежнего российского посла в Северной Македонии Сергея Баздникина Путин освободил от должности в начале декабря. После возвращения в Москву Баздников возглавил Историко-документальный департамент Министерства иностранных дел России.

    До назначения в Скопье Зыков занимал пост заместителя директора Второго европейского департамента МИД России. Дипломат имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России утвердил Анну Пономареву послом в Чехии. Ранее глава государства назначил Сергея Андреева послом России в Словакии.

    А до этого президент России освободил Алексея Новикова от обязанностей посла в Непале.

    25 декабря 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости вовлечь 12,2 млн граждан в экономику

    Tекст: Ольга Иванова

    В России в ближайшие семь лет планируется вовлечь 12,2 млн новых участников в экономическую деятельность, при этом особое внимание будет уделено поддержке ветеранов спецоперации и их семей, сообщил президент России Владимир Путин.

    Условия для роста экономической активности населения необходимо создавать в регионах России, заявил президент Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что у каждого региона есть свои особенности, однако всем необходимо формировать такие условия.

    Президент особо отметил важность поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей: «Особое внимание надо здесь уделять ветеранам специальной военной операции и членам их семей», – заявил Путин на заседании Государственного совета.

    В ходе заседания президент добавил, что в ближайшие семь лет в экономику страны нужно вовлечь 12,2 млн человек. По его словам, это критически важная задача для обеспечения развития России и устойчивого роста.

    В России насчитывается почти 28 вакансий на одного безработного с рабочей профессией. Глава государства отметил острый кадровый дефицит рабочих специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин на заседании правительства заявил о рекордно низкой безработице, снижении инфляции и стабильности основных макроэкономических показателей. Он также отметил, что в последние месяцы в России наблюдается самый низкий за всю историю уровень безработицы – 2,2%.

    25 декабря 2025, 14:53 • Новости дня
    Шапша заявил о необходимости перезагрузки профобразования в России

    Шапша указал на необходимость перезагрузки профобразования в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владислав Шапша доложил президенту о комплексных решениях для изменения системы среднего и высшего профессионального образования с учетом потребностей рынка труда.

    Губернатор Калужской области и глава комиссии Госсовета «Кадры» Владислав Шапша на заседании Госсовета выступил с инициативой коренной модернизации систем среднего и высшего профобразования. В своем докладе президенту России Владимиру Путину он подчеркнул, что ключевой задачей на ближайшие годы станет выравнивание требований экономики и содержания образовательных программ, чтобы выпускники были готовы к решению задач, связанных с развитием страны, сообщает РИА «Новости».

    В краткосрочной перспективе, по словам Шапши, надо быстро перераспределить трудовые ресурсы в пользу высокопроизводительных проектов, а также ускорить переобучение и повысить адаптацию кадров для работодателей.

    В среднесрочном периоде потребуется глубокая перезагрузка системы образования, акцент на массовую и целенаправленную подготовку профессионалов.

    Он также сообщил, что в долгосрочной перспективе предстоит обновить образовательные стандарты с учетом цифровой грамотности, гибких навыков и культуры постоянного обучения. Шапша предложил организовать мониторинг профориентации и траекторий студентов на всех образовательных уровнях и расширить проект создания молодежных центров карьеры на всю страну.

    В рамках нацпроекта «Кадры» предложено открыть такие центры в каждом регионе России. Модернизированные кадровые центры, по мнению Шапши, доказали свою эффективность в партнерстве с бизнесом.

    Кроме того, он высказал предложение систематизировать и распространить региональные практики обучения и трудоустройства участников СВО как рекомендации для всех субъектов федерации и работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого на заседании Госсовета президент России заявил о дефиците свободной рабочей силы на внутреннем рынке труда.

    Путин также выступил с инициативой ежегодно определять 100 образовательных организаций с низкими показателями трудоустройства выпускников.

    Что касается трудоустройства участников СВО, то в 2025 году более 16,5 тыс. ветеранов спецоперации на Украине и их родственников обратились в фонд «Защитники Отечества» за поддержкой в трудоустройстве, и свыше 66% из них нашли работу.

    25 декабря 2025, 14:25 • Новости дня
    Песков: Путин дал кабмину ряд поручений по ходу встречи с бизнесом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин дал ряд поручений членам правительства после обсуждения с бизнесом ряда макроэкономических и прикладных вопросов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что накануне Владимир Путин лично заслушал мнения представителей российского бизнеса и по ходу мероприятия дал членам правительства ряд поручений, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь подчеркнул, что в ходе встречи участники подняли отдельные проблемы, и «президент просил правительство проработать ряд вопросов». По его словам, конкретные поручения были выданы по ходу самого диалога.

    Песков уточнил, что неожиданных вопросов на встрече не возникло, собеседование было предметным и «носило прикладной характер». Представитель Кремля заметил, что работа была сфокусирована на практических вопросах, обсуждавшихся с бизнесом.

    Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что среди обсуждавшихся тем было высказано предложение о необходимости более динамичного снижения ключевой ставки, учитывая уровень инфляции менее 6% по итогам 2025 года. Также предприниматели затронули макроэкономические проблемы, требующие внимания со стороны правительства.

    Президент России Владимир Путин провел традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса в Кремле.

    Глава государства призвал найти справедливое решение спора между банковским сектором и крупными маркетплейсами.

    25 декабря 2025, 14:44 • Новости дня
    Путин предложил формировать программы поддержки для 100 худших вузов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин выступил с инициативой ежегодно определять 100 образовательных организаций с самыми низкими показателями трудоустройства выпускников, чтобы помочь этим организациям.

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики страны предложил ежегодно составлять рейтинг ста худших образовательных организаций, передает ТАСС.

    Для формирования этого списка будет использоваться национальный рейтинг Минтруда по трудоустройству выпускников, отражающий уровень занятости и размер зарплат для выпускников каждого учебного заведения.

    Путин подчеркнул, что такие образовательные организации нуждаются не в наказании, а в помощи. Он отметил, что необходимо менять ситуацию в интересах учащихся как в регионах, так и по всей России.

    Президент заявил: «Министерством труда подготовлен содержательный национальный рейтинг по трудоустройству выпускников, который в разрезе каждого образовательного учреждения демонстрирует уровень трудоустройства и размер заработной платы выпускников. <…> На основе этого рейтинга предлагаю ежегодно определять и 100 образовательных организаций, которые, к сожалению, продемонстрировали худший результат. И это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся регионов и всей страны».

    Кроме того, российский лидер предложил на основе этого рейтинга ежегодно формировать для подобных вузов индивидуальные программы оздоровления или реорганизации. Он добавил, что работа по улучшению таких учебных заведений будет осуществляться совместно с региональными властями.

    Путин также призвал не допускать «болота» и подчеркнул, что проработка мер поддержки и модернизации проблемных учреждений образования должна стать постоянной частью работы профильных ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на заседании Государственного совета Путин заявил о дефиците свободной рабочей силы на внутреннем рынке труда.

    До этого сообщалось, что новые правила трудоустройства выпускников медицинских вузов предусматривают работу под руководством наставника до трех лет для ряда специальностей.

    А глава Минэнерго Сергей Цивилев отметил необходимость подготовки 300 тыс. инженеров для топливно-энергетического комплекса к 2030 году.

