Онищенко опроверг слухи о вспышке мышиной лихорадки в России

Онищенко сообщил об отсутствии эпидемии геморрагической лихорадки в России

Tекст: Мария Иванова

В России нет эпидемии геморрагической лихорадки с почечным синдромом, известной как «мышиная лихорадка», сообщает ТАСС со ссылкой на академика РАН Геннадия Онищенко.

Он подчеркнул: «Во-первых, сейчас для нее не сезон, для «мышиной лихорадки», как мы ее называем, ГЛПС. У нас есть неблагополучные регионы, где есть природные очаги, Ставрополье, Краснодарский край, но сейчас для этого не сезон. Сейчас могут быть какие-то эксклюзивные случаи, но говорить, что это будет эпидемия, нет оснований».

Онищенко отметил, что в некоторых регионах, таких как Ставрополье и Краснодарский край, существует природная предрасположенность к заболеванию, однако сейчас число случаев не превышает стандартные показатели.

Ранее СМИ сообщили о якобы увеличении числа случаев ГЛПС в различных регионах России. Инфекцию называют «мышиной» из-за того, что главными переносчиками вируса являются грызуны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что рост заболеваемости гриппом в стране носит умеренный эпидемический характер и не приведет к пандемии в текущем году.

Академик Онищенко также исключил возможность перехода штамма птичьего гриппа к человеку.

Кроме того, Роспотребнадзор исключил угрозу пандемии птичьего гриппа более опасной, чем COVID-19.