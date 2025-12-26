В ЕС собрались ограничить полномочия будущих новых членов

Еврокомиссия готовит предложения, которые затронут полномочия новых стран-членов, если они отойдут от принципов демократии, пишет Politico.
Предполагается, что меры могут включать временное прекращение права вето у недавно вступивших государств. Точная форма ограничений еще разрабатывается, сообщает РИА «Новости».
В публикации отмечается, что комиссия получила поручение представить эти предложения на фоне роста популизма в ряде европейских стран. Подчеркивается, что идея Брюсселя направлена на то, чтобы снизить обеспокоенность государств ЕС относительно расширения объединения и предотвратить блокирование ключевых законодательных инициатив.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза обсуждают возможность приема новых членов без предоставления им полного права голоса. Такой шаг рассматривается как способ ускорить процесс расширения ЕС. Это также должно позволить снизить влияние права вето.