Генсек НАТО не увидел причин для ЕС создавать независимую от США оборону

Tекст: Дарья Григоренко

В интервью DPA он подчеркнул: «Вполне логично, что мы шаг за шагом берем на себя больше ответственности за оборону Европы, но на одной стороне с США, которые полностью поддерживают НАТО, остаются в альянсе и в Европе». По словам Рютте, обсуждение вопросов обороны и НАТО в Европе выходит за рамки ЕС, передает ТАСС.

Рютте напомнил о решениях, принятых на летнем саммите НАТО в Гааге, где страны альянса договорились поэтапно увеличивать оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году. Генсек также отметил, что считает данное решение одним из крупнейших внешнеполитических достижений президента Дональда Трампа.

Ранее глава Европейской народной партии и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер сообщил, что ЕС больше не может полагаться на США, и выступил с инициативой создать «европейскую НАТО». Однако позиция Рютте гласит, что поддержка и тесное сотрудничество с Америкой остаются ключевыми принципами альянса.

В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз рассчитывает сорвать инициативы президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу через давление на российскую собственность.