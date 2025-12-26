Ростех выбрал производителя зеркал для крупнейшего в Евразии телескопа

Tекст: Мария Иванова

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» изготовит зеркала для крупного солнечного телескопа КСТ-3, который возводится в рамках второй очереди Национального гелиогеофизического комплекса РАН, передает ТАСС.

В пресс-службе «Ростеха» отметили, что предприятие «Лыткаринский завод оптического стекла» выступит подрядчиком и поставщиком сложнейших зеркал для этого научного объекта.

В корпорации подчеркнули, что КСТ-3 станет самым крупным телескопом-коронографом в Евразии и даст возможность наблюдать солнечную корону вне затмений. Новый телескоп позволит исследовать физические процессы на Солнце, его магнитные поля и характеристики солнечной активности.

В компании считают, что создание НГК обеспечит получение уникальных данных о процессах в атмосфере и поможет точно прогнозировать влияние космической погоды на спутники, радиосвязь и навигационные системы. Сам гелиогеофизический комплекс строится по инициативе Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Второй этап строительства комплекса предусматривает появление центра управления, нагревного стенда, оптико-лидарного комплекса и системы радаров. Если заказчик примет положительное решение, специалисты «Швабе» также примут участие в разработке оптико-лидарного комплекса.

В пресс-службе подчеркнули, что завершение НГК обеспечит России научный задел в космической сфере вплоть до 2050 года и укрепит лидерские позиции страны в этой области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году Ростех начал строить солнечный телескоп в Бурятии.

Ранее Ростех сообщил о модернизации зеркала самого крупного телескопа в Евразии.