Житель Пермского края выиграл 31,5 млн рублей, не угадав ни одного числа

Tекст: Мария Иванова

Житель Пермского края стал обладателем крупного выигрыша в размере 31 531 470 рублей благодаря участию в лотерее «Все или ничего», не угадав ни одного числа, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото», мужчина приобрёл билет в мобильном приложении по просьбе своей матери.

Согласно правилам тиража, суперприз достаётся либо тем, кто угадает все 12 счастливых чисел из 24, либо тем, кто не угадает ни одного. Евгению П. повезло именно во втором варианте, и это принесло ему один из крупнейших джекпотов за всю историю лотереи.

Победитель уже решил, на что потратит выигрыш: семья планирует купить квартиру в Краснодарском крае, где сейчас работает мужчина.

Компания «Столото» напомнила, что с 2014 года все лотереи в России проводят под государственным надзором, а средства от продажи билетов идут на развитие социально значимых объектов, поддержку спорта и физической культуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, cамым удачным знаком китайского гороскопа для участия в лотереях в 2025 году назвали Кролика.

Оператор одной из крупнейших лотерей назвал самой популярной статьей расходов миллионеров приобретение недвижимости.

Между тем профессор РАН Иван Оселедец уточнил, что вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.