Погибших при взрыве в Москве полицейских решено похоронить с воинскими почестями

Tекст: Вера Басилая

Полицейские Илья Климанов и Максим Горбунов, погибшие во время задержания злоумышленника на юге столицы, будут похоронены с воинскими почестями, передает ТАСС.

Прощание с инспекторами проходит на территории управления внутренних дел по Южному административному округу. В церемонии принимают участие родные погибших, руководство и личный состав московской полиции, ветераны, коллеги и представители исполнительной власти города.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что проститься с офицерами пришли несколько тысяч человек – как рядовых сотрудников, так и жителей города.

После завершения церемонии полицейские будут похоронены с воинскими почестями. Гибель сотрудников произошла ночью 24 декабря на улице Елецкой, когда они пытались задержать подозрительного мужчину возле служебного автомобиля полиции. В результате срабатывания взрывного устройства оба инспектора и злоумышленник погибли.

Илья Климанов родился в 2001 году в городе Ступино Московской области и начал службу в московской полиции в октябре 2023 года. Максим Горбунов поступил в органы внутренних дел в феврале 2022 года, у него остались супруга и девятимесячная дочь.

Ранее сотрудники ДПС Илья Климанов и Максим Горбунов погибли при исполнении служебных обязанностей в результате взрыва в Москве.

Семьям погибших сотрудников пообещали оказать всестороннюю поддержку.

Ветеран ФСБ озвучил возможные версии подрыва полицейских на юге столицы.