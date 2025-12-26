Шереметьевские таможенники нашли 55 крокодильих шкур из Китая

В Шереметьево обнаружили 55 крокодиловых шкур у пассажира из Китая

Tекст: Мария Иванова

Шереметьевские таможенники изъяли более 50 шкур крокодилов у 40-летнего пассажира, прилетевшего рейсом из Китая, сообщает ТАСС.

Общая стоимость экзотического груза составила 1,7 млн рублей. Проверку багажа провели с помощью рентген-машины в рамках выборочного контроля.

В чемоданах пассажира нашли 55 изделий из кожи рептилий различных цветов и размеров. По словам мужчины, он перевозил шкуры по просьбе третьих лиц.

Против нарушителя возбудили дело по статье о недекларировании товаров. Ему грозит штраф до двукратной стоимости незадекларированного груза с возможной конфискацией продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее таможенники в Шереметьево изъяли у гражданина Греции 12 незадекларированных икон.

В Казани сотрудники таможни пресекли попытку ввоза партии из 612 изделий из кожи редких рептилий.

В Приамурье гражданин Китая пытался вывезти бивни мамонта стоимостью 3 млн рублей.