Собянин сообщил о круглосуточной работе метро и МЦК в новогоднюю ночь

Собянин: Метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно

Tекст: Дарья Григоренко

Собянин в своем Telegram-канале уточнил, что в ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт перейдет на особый график – москвичи и гости столицы смогут легко добраться на праздничные мероприятия и домой. «В поездах будет организована трансляция новогоднего обращения президента России», – написал глава города.

МЦД продолжит перевозку пассажиров до 03:00, а востребованные маршруты автобусов и электробусов (116 маршрутов), а также 18 трамвайных маршрутов, в том числе первый Московский трамвайный диаметр Т1, будут работать без перерыва. Все 18 ночных маршрутов городского транспорта сохранят обычный график, уточнил мэр столицы.

По его словам, проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. На МЦД сохраняются действующие тарифы. В самих поездах метро в ночь на 1 января москвичи смогут услышать прямую трансляцию новогоднего поздравления президента.

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД – до 03:00, а наземный городской транспорт – до 03:30. Все ночные маршруты продолжат работу без изменений, рассказал Собянин.

Кроме того, с 31 декабря по 10 января парковка на уличных парковках Москвы будет бесплатной. 11 января парковка останется бесплатной по воскресному тарифу, кроме некоторых улиц с высокими ставками оплаты и зон динамического тарифа. Парковки со шлагбаумами функционируют в штатном режиме.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в новогоднюю ночь в столице ожидается по-настоящему зимняя погода с морозами до минус 13 и снежным покровом до 15 см.