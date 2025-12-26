Узбекистан объявил о планах запустить первого космонавта и спутник

Tекст: Вера Басилая

Узбекистан впервые с момента обретения независимости готовится отправить в космос собственный искусственный спутник и первого космонавта – гражданина страны, передает ТАСС. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев в своем ежегодном обращении к парламенту и народу.

Мирзиёев выразил уверенность, что это событие станет важным толчком для научного и технологического прогресса страны и позволит вывести национальное развитие на новую высоту. Ранее сообщалось о сотрудничестве Узбекистана и Китая по созданию спутника дистанционного зондирования Samarkand-2028, оснащенного модулем искусственного интеллекта.

Кроме того, в 2028 году в Самарканде впервые в Центральной Азии пройдет Международный конгресс астронавтики. Ожидается, что это крупное мероприятие привлечет внимание мирового научного сообщества к технологическому потенциалу Узбекистана.

Напомним, правительство Узбекистана создало Агентство космических исследований и технологий «Узбеккосмос».