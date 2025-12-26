Bloomberg: Япония увеличила финансирование чипов и ИИ до до 7,9 млрд долларов

Bloomberg: Япония увеличила финансирование чипов и ИИ до 7,9 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Объем финансирования на развитие современных чипов и искусственного интеллекта в Японии увеличен почти в четыре раза, передает Bloomberg.

Сумма поддержки составит примерно 7,9 млрд долларов в новом финансовом году, который стартует в апреле. Это повышение связано со стремлением Японии укрепить свои позиции в высокотехнологичных секторах, на фоне продолжающегося соперничества США и Китая.

Общий бюджет министерства вырос примерно на 50% по сравнению с прошлым годом, достигнув 19,7 млрд долларов, главным образом из-за увеличения расходов на чипы и ИИ. После одобрения кабинетом премьер-министра Санаэ Тикаити этот план будет рассмотрен в парламенте в новом году. Власти Японии впервые большую часть дополнительного финансирования для чипов и искусственного интеллекта заложили в основной бюджет, что позволит обеспечить стабильную поддержку сектора.

В частности, на полупроводники выделено 150 млрд иен для государственной корпорации Rapidus. С началом нового финансового года большая часть выделенных средств для чипов и ИИ будет поступать через основной бюджет, а не за счет внеплановых финансов, что обеспечит стабильное финансирование. Минпромторг выделил 965 млн долларов для господдержки Rapidus Corp., суммарные инвестиции в этот проект достигнут 1,6 млрд долларов. Также 2,49 млрд долларов направят на развитие отечественных ИИ-моделей, цифровой инфраструктуры и так называемого физического ИИ, управляющего роботами и машинами.

Более широкий бюджет включает 32 млн долларов на обеспечение стратегических минералов, включая редкоземельные элементы. На декарбонизацию и развитие новых АЭС запланировано 785 млн долларов. Кроме того, государство выпустит специальные облигации на сумму 11,7 млрд долларов для поддержки страхования экспорта и инвестиций Nippon Export and Investment Insurance в рамках американо-японских торговых соглашений.

Ранее японские инженеры создали инновационный чип, позволяющий снизить задержку передачи данных в сетях 5G до менее 0,2 миллисекунды.

Японские ученые планируют ускорить работу над технологиями создания индуцированных плюрипотентных стволовых клеток с помощью платформы AI Co-Scientist от Google.

