ФСБ задержала в Ставрополе девушку за подготовку теракта против военных

Tекст: Алексей Дегтярёв

Задержанная готовила теракт по заданию спецслужб киевского режима, она пыталась установить самодельную бомбу, мощность устройства составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Там добавили, что девушка действовала под влиянием телефонных мошенников, которые шантажировали ее уголовным преследованием и склоняли к совершению преступления.

Задержание произошло в момент попытки реализации замысла.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по нескольким статьям – среди них покушение на совершение террористического акта, а также незаконное хранение и изготовление взрывчатых веществ и устройств.

Ранее российские спецслужбы предотвратили теракты в Калужской области, их планировали устроить украинские спецслужбы, взрывы предполагалось провести в том числе на федеральном газохранилище.

До этого ФСБ пресекла попытку теракта на нефтепроводе в Тюменской области.