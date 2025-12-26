В Москве раскрыли нелегальную типографию с доходом в 2,6 млрд рублей

Изъято более 50 тыс. поддельных документов в нескольких регионах, это Москва, Подмосковье, Пензенская, Свердловская, Рязанская, Ярославская, Тульская, Калужская, Курская области, указала Волк в своем Telegram-канале.
Также эти документы изъяли в Татарстане, Крыму и Севастополе.
По версии следствия, злоумышленники изготавливали поддельные паспорта, дипломы об образовании, повышении квалификации, медицинские справки, водительские удостоверения и другие документы.
Большая часть печаталась на официальных бланках, в которые вносилась недостоверная информация.
Клиенты находились через соцсети, мессенджеры и сайты, всего было выявлено порядка 200 таких ресурсов. Готовые подделки рассылали почтой или курьерами.
