Корабль «Вице-адмирал Кулаков» вернулся на базу после 220-дневного похода

Tекст: Дарья Григоренко

Экипаж корабля встретили торжественно, отмечая, что задачи похода были полностью выполнены, передает ТАСС.

Начальник штаба Кольской флотилии контр-адмирал Олег Гладкий принял доклад экипажа об успешном завершении миссии и передал слова благодарности от командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова. По словам Гладкого, экипаж доказал высокий уровень подготовки и слаженности.

В пресс-службе Северного флота уточнили, что поход продолжался 220 суток – это более семи месяцев. За это время «Вице-адмирал Кулаков» прошел около 30 тыс. морских миль.

В ходе похода экипаж принимал участие в ряде важных учений, таких как совместная тренировка с моряками Балтийского флота в рамках оперативного учения «Июльский шторм» и стратегическое учение «Запад-2025». Североморцы также совершенствовали навыки боевой подготовки и выполнили десятки боевых упражнений по противолодочной и противовоздушной обороне.

Ранее сообщалось, что в Баренцевом море атомный подводный ракетный крейсер «Орел» приступил к скрытному развертыванию в рамках масштабных учений ВМФ «Июльский шторм» с участием более 15 тыс. военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный подводный ракетный крейсер «Орел» выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» в Баренцевом море. Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и подлодка «Орел» прибыли в Финский залив.