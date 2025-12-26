Специалисты спрогнозировали рост вспышек на Солнце

Лаборатория ИКИ сообщила о небольшом росте вспышек на Солнце

Tекст: Мария Иванова

Геомагнитная обстановка останется спокойной в ближайшие сутки, несмотря на ожидаемый небольшой рост вспышечной активности на Солнце, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Эксперты подчеркивают, что на протяжении предыдущих суток не фиксировалось опасных явлений, а уровень солнечных вспышек был лишь слабо повышенным и не представлял угрозы для Земли.

Прогноз на пятницу сохраняет спокойный характер космической погоды. Специалисты прогнозируют, что геомагнитный фон останется стабильным, а увеличившаяся вспышечная активность не приведет к значимым последствиям для работы техники или самочувствия людей. Таким образом, поводов для беспокойства из-за космической погоды не ожидается.

Наканыне в ИКИ РАН предупредили о вероятном увеличении числа вспышек на Солнце в ближайшее время.

Специалисты ранее сообщили, что в 2025 году количество магнитных бурь достигло максимума за последнее десятилетие.