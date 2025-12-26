Нефть подорожала на фоне геополитического давления

Мировые цены на нефть выросли на фоне геополитического давления

Tекст: Мария Иванова

Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.47 поднималась на 0,03% – до 62,26 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,07%, до 58,39 доллара, передает РИА «Новости».

Трейдерам стоит подождать, пока нынешняя волна геополитических рисков «отыграется», прежде чем закладывать в ожидания избыток предложения в первом квартале, передает Bloomberg мнениеаналитика Dadi Futures Co. Хуана Ваньчжэ.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли смертоносный удар по ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещенная в России) в северно-западной Нигерии. Несмотря на то, что нигерийские месторождения нефти в основном расположены на юге страны, авиаудары усугубили геополитические риски, отмечает Reuters.