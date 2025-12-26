Стоимость золота достигла нового исторического максимума

Золото обновило исторический максимум на торгах в Нью-Йорке

Tекст: Мария Иванова

Цены на золото вновь достигли исторического максимума, передает РИА «Новости». На торгах в пятницу стоимость февральских фьючерсов на золото на бирже Comex выросла на 0,86% и достигла 4541 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов отмечался новый рекорд – 4561,4 доллара за унцию.

Помимо золота, уверенный рост демонстрируют и другие драгоценные металлы. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличилась на 4,83% и достигла 75,145 доллара за унцию, обновив исторический максимум. В начале дня котировки серебра уже поднимались до 72,485 доллара.

Влияние на стоимость золота и серебра оказали сразу несколько факторов. Как отмечает старший аналитик рынка OANDA Кельвин Вонг: «С начала декабря рост цен на золото и серебро обусловлен как спекулятивными факторами, так и инерцией рынка». Он также добавил, что низкая ликвидность, ожидания длительного снижения ставок в США и внешнеполитические риски продолжают способствовать увеличению цен на драгоценные металлы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе цена на золото достигла исторического рекорда на фоне увеличенного спроса инвесторов.

Цена серебра также обновила исторический максимум.