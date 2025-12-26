Судно у Австралии приступило к поискам пропавшего в 2014 году Boeing MH370

Tекст: Алексей Дегтярёв

Судно направилось к западному побережью Австралии, передает РИА «Новости».

По данным морского мониторинга, корабль под флагом Сингапура покинул порт Квинана 23 декабря и взял курс в южную часть Индийского океана – в район, где раньше велись поиски исчезнувшего рейса MH370.

Этот корабль оснащен платформой для запуска автономных подводных аппаратов. Устройства способны обследовать морское дно на значительных глубинах. Ожидается, что активная фаза новой поисковой операции стартует 30 декабря.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines исчез с экранов радаров 8 марта 2014 года при выполнении рейса MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, среди которых был турист из России. Предполагается, что катастрофа произошла в южной части Индийского океана.

В феврале американская компания Ocean Infinity приступила к новому этапу поисков рейса MH370, пропавшего в 2014 году в Индийском океане, площадь поиска составляла 15 тыс. квадратных километров.