Маск: Брюссель уже перестал быть бельгийским

Tекст: Дарья Григоренко

Маск заявил: «Столица Бельгии больше не бельгийская», отреагировав на публикацию в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) блогера Марио Науфала, передает РИА «Новости».

В сообщении Науфала отмечалось, что около 75% детей в Брюсселе имеют неевропейское происхождение.

Ранее Евростат сообщал, что число новых просителей убежища с Украины достигло максимальных показателей с начала года после изменения правил выезда для мужчин, за два месяца в Европу прибыли 153 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, только в Швеции с начала 2024 года число молодых мигрантов с Украины увеличилось более чем на 76%.

Между тем Нидерланды рассматривают вопрос о закрытии муниципальных центров для беженцев с Украины из-за высоких затрат на их содержание.