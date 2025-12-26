Посол России сдержанно оценил будущее сотрудничество с Осло по рыболовству

Посол России Корчунов оценил будущее сотрудничество с Осло по рыболовству

Tекст: Вера Басилая

Посол России в Норвегии Николай Корчунов прокомментировал возобновление взаимодействия Москвы и Осло по вопросам рыболовства, передает РИА «Новости».

Он отметил, что оценивает этот шаг «со сдержанным оптимизмом», подчеркнув, что решение было принято после сложных переговоров в рамках смешанной российско-норвежской комиссии.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил агентству о возобновлении сотрудничества между Россией и Норвегией в сфере рыболовства, несмотря на противодействие со стороны Евросоюза. По словам посла, переговоры действительно были непростыми, но стороны смогли найти общее решение по профильным вопросам.

В ноябре замруководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил о готовности России принять ответные меры по ограничению допуска судов Норвегии в экономическую зону, если не будут сняты санкции с российских компаний.

Министр рыболовства Норвегии признала возможность убытков для страны из-за ухода российских рыболовецких судов из норвежской экономической зоны на фоне сложных переговоров по квотам.