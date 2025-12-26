Диетолог Лебедева рассказала о последствиях переедания мандаринов

Tекст: Катерина Туманова

Она пояснила, что мандарины содержат сахар и воду, а также микроэлементы, но при этом не дают достаточного количества белка, жиров, важных витаминов группы B, железа, кальция и других необходимых элементов.

«Недостаток белка может вызвать слабость мышц, снижение иммунной защиты и быструю утомляемость. Отсутствие жиров влияет на усвоение жирорастворимых витаминов A, D, E и K, а также на работу нервной системы и гормональный баланс. Недостаток железа и витаминов группы B способен вызвать анемию, головокружения и снижение концентрации», – рассказала она RT.

Лебедева отметила, что большое количество фруктов в рационе создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему и поджелудочную железу из-за высокого содержания сахаров и кислот.

Это может привести к болям в желудке, диарее или нарушениям стула, а долгосрочные последствия могут спровоцировать дисбаланс микрофлоры кишечника, влияя на иммунитет и обмен веществ.

Эксперт порекомендовала есть мандарины в качестве десерта и не превышать дневную норму – три-четыре плода для взрослого и один-два для ребенка, чтобы избежать дефицита полезных веществ.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гастроэнтерологи советуют ограничиться одним бокалом шампанского и запивать тяжелые блюда теплыми напитками. Министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил о риске для здоровья при употреблении алкоголя и переедании во время новогодних праздников. Диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год.