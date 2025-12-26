Историк назвал главным итогом Нюрнберга прецедент осуждения нацизма

Историк Мягков назвал главным итогом Нюрнберга прецедент осуждения нацизма

Tекст: Вера Басилая

Главный итог Нюрнбергского процесса состоит в том, что именно этот суд впервые в истории осудил преступное государство, передает РИА «Новости».

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил, что человечество теперь может апеллировать к опыту трибунала, чтобы противостоять нацизму и неонацизму. Мягков подчеркнул: «То, что сегодня мы можем во многом опираться на решения Нюрнбергского трибунала, важно для предупреждения мира о возможном возвращении нацизма».

20 ноября 2025 года исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный трибунал был учрежден по инициативе СССР, США, Британии и Франции для расследования преступлений руководства нацистской Германии.

В результате почти годового рассмотрения дела суд признал преступными такие организации, как СД, гестапо, Национал-социалистическая немецкая партия и СС, а также вынес 12 смертных приговоров. В ходе последующих 12 процессов с 1946 по 1949 годы на скамье подсудимых оказались нацисты меньшего масштаба.

Ранее генеральный прокурор Александр Гуцан напомнил, что Нюрнбергский процесс навсегда закрепил понятие геноцида как преступления против человечности.

Нюрнбергский трибунал признал массовое истребление советского народа неоспоримым юридическим фактом.