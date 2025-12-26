День подношения пирогов и Праздник глубокого снега отмечается 26 декабря

Tекст: Катерина Туманова

День подношения пирогов – древний славянский праздник, с которым активно боролась церковь в первое время вырывания языческих корней из славянского мировоззрения. Хозяйки в этот день от души старались испечь диковинный пирог и угостить соседей. Помимо возможности прослыть знатной стряпухой, хозяйки стремились заявить о достатке в семье, так как обилие или наличие пирогов в доме говорило именно об этом. Сегодня ничего никому доказывать не надо – достаточно заглянуть в гости к знакомым и друзьям, чтобы посидеть за чашкой чая с душистым пирогом.

Праздник глубокого снега 26 декабря на удивление вовремя совпал с прогнозом синоптиков о приходе зимы на европейскую часть России. Этот неофициальный зимний праздник призывает наполниться поэтичным созерцанием танца снежинок, прогулками по скрипящему снегу зимний день или катанием на санках, если снежный покров позволяет.

Профессиональный праздник в эту пятницу отмечают военнослужащие, отвечающие за защиту важных объектов от ударов с воздуха – День войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск празднуют. Праздник этот учрежден указом министра обороны в 2007 году в память о 26 декабря 1915 года, когда начштаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев издал приказ о формировании первых артбатарей для борьбы с авиацией противника. Дата считается днем создания войск ПВО Сухопутных войск России, которые в 2025 году отмечают 110-летний юбилей.

День подарков 26 декабря отмечают в Великобритании и странах Британского содружества наций, среди которых Австралия, Канада, Новая Зеландия.

При этом в Намибии и Вануату 26 декабря – День семьи, в Болгарии – День отца, в США – День нытика.

А именинники сегодня Арсений, Александр, Аркадий, Евгений, Василий, Алексей, Герман, Никодим, Анастасия, Григорий, Владимир, Николай и Иван.