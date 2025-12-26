«Динамо» одержало победу над «Локомотивом» в КХЛ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Первую шайбу на 56-й минуте забросил Антон Слепышев, который заработал 300 очков в лиге, вторую – Никита Гусев на последней минуте игры, передает РИА «Новости».

Голкипер «Динамо» Максим Моторыгин оформил четвертый шатаут в сезоне и восьмой в своей карьере в КХЛ. Защитник Даниил Пыленков провел 400-й матч, а нападающий Семен Дер-Аргучинцев сыграл 200-ю встречу в КХЛ.

«Динамо» вышло на четвертое место в Западной конференции, имея 53 очка, «Локомотив» продолжает лидировать с 54 баллами.

Следующая игра московского клуба пройдет 28 декабря в гостях с минским «Динамо», а 30 декабря «Локомотив» примет нижегородское «Торпедо».

Ранее в декабре омский «Авангард» прервал победную серию «Локомотива», одержав сухую победу 3:0.