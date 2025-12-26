Сенатор Гибатдинов предложил создать точки бесплатного Wi-Fi по всей России

Tекст: Катерина Туманова

«Прошу вас рассмотреть возможность создания бесплатного публичного Wi-Fi в социальных объектах и общественных пространствах по всей территории Российской Федерации. Представляется, что в условиях отключения мобильного интернета, масштабирование практики <...> будет позитивно воспринято гражданами, а также обеспечит развитие критически важной инфраструктуры», – приводит ТАСС выдержку из письма сенатора.

В документе Гибатдинов отмечает, что бесплатный Wi-Fi есть не во всех регионах, несмотря на уже реализуемые отдельные региональные проекты, например в Ивановской области. К тому же в ряде регионов мобильный интернет ограничивается в целях безопасности.

