Соцфонд России выявил регионы-лидеры по уровню пенсий

Максимальный средний размер пенсий получают жители Чукотского автономного округа – 38 884 рубля. В Ненецком автономном округе этот показатель составляет 35 938 рублей, а в Камчатском крае – 34 631 рубль, передает ТАСС.
В число регионов с самыми высокими средними пенсиями входят также Магаданская область – 34 451 рубль и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 34 271 рубль.
Помимо этого, более 30 тыс. рублей в среднем получают пенсионеры Ямало-Ненецкого автономного округа, Мурманской области, Сахалинской области и Республики Саха.
В Москве размер средней пенсии составляет 25 099 рублей, а в Петербурге – 25 624 рубля.
В целом по стране средний размер пенсии, по последним данным, составляет 23 534 рубля, при этом за последние два года данный показатель вырос на 20%.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аналитик Киселева напомнила о росте пенсий и МРОТ с января 2026 года. Юрист Виноградов объяснил, как повышение минимального размера оплаты труда в 2026 году может отразиться на пенсионных выплатах. Эксперты назвали размер соцпенсии после индексации в апреле 2026 года.