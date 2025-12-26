Венесуэла выразила благодарность России за поддержку в защите суверенитета

«От имени президента Николаса Мадуро хотим выразить нашу искреннюю признательность правительству Российской Федерации за его ценную поддержку усилий президента Мадуро по защите суверенитета и интересов венесуэльского народа перед лицом воинственных и незаконных угроз и действий администрации США в Карибском бассейне», – написал он в Telegram-канале.
Министр Пинто также отметил неизменную поддержку Россией сохранения Зоны мира в Карибском бассейне и содействие экономической, политической и социальной стабильности в регионе.
Напомним, президент России Владимир Путин поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с Рождеством и Новым годом.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, уточнив, что собирается сделать с нефтью.