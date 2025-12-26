В Роспотребнадзоре предупредили о скоропортящихся блюдах на праздничном столе

Tекст: Катерина Туманова

«Салаты без заправки из сырых и вареных овощей могут храниться до 18 часов, после заправки салаты из сырых овощей следует употребить в течение шести часов, а из вареных – в течение 12 часов, поэтому заранее готовить заправленные салаты не рекомендуется», рассказала она ТАСС.

Раева уточнила, что любые блюда при комнатной температуре не должны находиться на праздничном столе более 2-3 часов, их необходимо убрать в холодильник.

Горячие блюда не стоит хранить более 48 часов, а при большом количестве их нужно разложить по контейнерам и заморозить.

Продукты с длительным сроком хранения – консервы, бакалея, некремовые сладости, а также некоторые овощи, фрукты и корнеплоды – желательно покупать заранее и держать в прохладном месте не больше одной-двух недель.

Для замедления потери влаги фрукты рекомендуется хранить в бумажных пакетах. При этом яблоки, бананы и лук выделяют этилен, который ускоряет созревание и порчу соседних продуктов, поэтому их нужно хранить отдельно.

Охлажденное мясо, рыбу или птицу, если готовить их в ближайшие дни не планируется, целесообразно делить на порционные куски и замораживать, посоветовала эксперт Роспотребнадзора.