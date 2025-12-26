Путину и Орбану предложат принять участие в заливке первого бетона АЭС «Пакш-2»

Лихачев заявил о возможном участии Путина и Орбана в заливке бетона на АЭС «Пакш-2»

Tекст: Катерина Туманова

«Мы будем предлагать, конечно, первым лицам принимать участие. Слово будет за ними», – сообщил он РИА «Новости».

Церемония заливки первого бетона АЭС «Пакш-2» запланирована на начало февраля. По словам Лихачева, окончательное решение о визите будут принимать главы государств.

«Мы пока целимся в февраль с самым, наверное, важным событием стройки. У станции много важных событий, но самое важное событие стройки, это, конечно, первый бетон. Это переход уже к получению ядерной лицензии и созданию объекта как объекта использования атомной энергии. Планируем это на начало февраля», – сказал Лихачев.

АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками является первым российским проектом на территории Евросоюза. Строительная площадка новой АЭС расположена примерно в ста километрах от Будапешта.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство финансов США разрешило проведение финансовых операций для реализации проекта АЭС «Пакш-2» крупнейшими российскими банками. Глава МИД Вернгрии Петер Сийярто называл в качестве даты заливки первого бетона в фундамент второй очереди АЭС «Пакш» 5 февраля 2026 года. Он также отметил критическую роль России в энергоснабжении Венгрии.



