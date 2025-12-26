Аэропорт Пензы ввел временные ограничения на полеты

МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости

Tекст: Денис Тельманов

Министерство иностранных дел РФ призвало российских граждан без крайней необходимости не посещать Германию, передает ТАСС. Такое заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой прозвучало на брифинге 25 декабря.

Мария Захарова подчеркнула, что на границе зафиксированы многочисленные случаи нарушения прав российских граждан.

«Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующая рекомендация опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений», – отметила Захарова.

Представитель МИДа подчеркнула, что рекомендации актуальны и распространяются на все категории граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на польско-российской границе у погранперехода Гжехотки образовалась огромная пробка на въезд в Россию. Польские власти проводят усиленные проверки, что стало причиной задержек.

Очередь в основном составляют жители Польши и Германии, которые едут в Калининградскую область для празднования католического Рождества и Нового года. В пробке также находятся россияне, проживающие в Европе и возвращающиеся к своим семьям.

