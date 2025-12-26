Житель Шебекино получил баротравму и осколочные ранения из-за дрона

Tекст: Катерина Туманова

«Шесть муниципалитетов нашей области подверглись ударам ВСУ. Ранен один мирный житель. В Шебекинском округе в городе Шебекино дрон атаковал ГАЗель. Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями бригада скорой доставила в Шебекинскую ЦРБ», – написал он.

Еще несколько автомобилей были повреждены дронами в селе Белянка. Стекла машин и фасады коммерческих объектов повреждены после детонации БПЛА в Грайворонском округе в городе Грайворон. Кровли, фасады и остекление повреждены еще в нескольких поселениях области от атаки дронов.

Напомним, губернатор Гладков назвал ситуацию в белгородском приграничье «крайне тяжелой».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Гладков предупредил о начале провокаций с сообщениями о минировании в регионе. До этого во вторник губернатор сообщал, что в результате атаки ВСУ в Белгородской области один человек погиб и трое ранены.