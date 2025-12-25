Экс-замглавы управления СК России Избенко попытался оспорить приговор

Tекст: Катерина Туманова

Апелляционная жалоба на приговор Александру Избенко поступила в суд, автором которой является осужденный, передает РИА «Новости».

Днем ранее, что Басманный суд Москвы приговорил бывшего замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ СК России к десяти годам колонии строгого режима.

«Приговором Басманного районного суда Москвы Избенко Александр Николаевич назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, со штрафом в три млн рублей, а также с лишением специального звания и классного чина», – решил суд.

Избенко признали виновным в 18 эпизодах присвоения и растраты, общий ущерб длительного хищения составил 215 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено в октябре 2023 года.

С бывшего следователя взыскали в доход государства более 19 млн рублей, также были удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Напомним, Александр Избенко участвовал в расследовании ряда громких дел, включая авиакатастрофу во Внуково, теракт над Синаем и стрельбу в казанской школе. В ноябре 2023 года он был задержан и арестован. По версии следствия, Избенко похищал вещественные доказательства по уголовным делам.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года Басманный суд продлил срок содержания под стражей Избенко. В январе 2025 года экс-следователя Избенко обвинили в растрате на 215 млн рублей, а также в хищении более 7 млн рублей у Владимира Шелепова, осужденного на 11 лет за взятку.



