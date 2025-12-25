Лидер «Левого фронта» Удальцов приговорен к шести годам за оправдание терроризма

Tекст: Катерина Туманова

«Суд приговорил Сергея Удальцова к шести годам колонии строгого режима», – передает ТАСС.

Второй Западный окружной военный суд также назначил Удальцову дополнительное наказание в виде запрета администрировать информационные ресурсы на три года.

Удальцов признан виновным по статье об оправдании терроризма после размещения поста в Telegram-канале о поддержке марксистского кружка из Уфы, участников которого обвиняют в терроризме. В ходе рассмотрения дела свою вину он полностью отрицал.

Ранее, в 2014 году, Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков и приговорил к 4,5 годам лишения свободы. Из колонии Удальцов вышел в августе 2017 года.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2018 году Удальцова отправляли на 30 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения митинга. В январе 2024 года адвокат Виолетта Волкова сообщала, что координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов задержан по делу об оправдании терроризма.