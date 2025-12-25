Губернатор Гладков назвал ситуацию в белгородском приграничье «крайне тяжелой»

После смерти младенца от голода в Норильске завели дело

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики возбуждено в Норильске после трагедии с оставленными в квартире детьми. Прокуратура Красноярского края сообщила, что мать регулярно оставляла четверых детей без присмотра, в результате чего 17 декабря скончался пятимесячный младенец, а две его сестры были госпитализированы с истощением.

Проверка выявила грубые нарушения в работе органов профилактики: несмотря на сигналы из школы и медицинских учреждений о неблагополучии в семье, комиссия по делам несовершеннолетних ограничилась формальными запросами, не поставила семью на учет и не организовала помощь. Органы внутренних дел не предприняли никаких действий, посчитав, что для этого нет оснований.

Медики знали о невыполнении матерью рекомендаций по уходу за детьми, однако своевременно не уведомили ответственные службы, информация поступила только после запроса комиссии в ноябре. Прокурор Красноярского края внес представления главврачу детской больницы, главе города и в региональное управление МВД о необходимости устранения выявленных нарушений.

Прокуратура поставила расследование уголовного дела на контроль, подчеркивая, что органы профилактики проигнорировали свои обязанности и не предотвратили трагедию. Правительство края проинформировано о необходимости активизации работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мать оставила без еды четверых детей, и младший ребенок скончался от голода, пока она была у знакомого.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью, и она признала свою вину. Старшая дочь, которой пятнадцать лет, сообщила, что мать появлялась дома крайне редко и продукты закупала раз в три-четыре дня, а последние месяцы девочка сама ухаживала за истощенными младшими детьми.