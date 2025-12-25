В Иркутской области появились шесть «трезвых сел»

Иркутская область ввела полный запрет на алкоголь в шести поселениях

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство Иркутской области приняло постановление о введении полного запрета на розничную продажу алкогольных напитков в шести поселениях региона, отмечает пресс-служба областного кабмина.

С 1 сентября 2026 года алкоголь будет недоступен в селе Тарасово и деревне Юхта Казачинско-Ленского района, селе Банщиково и деревне Салтыкова Киренского района, поселке Слюдянка Мамско-Чуйского района, деревне Миллерова Нижнеудинского района.

В областной службе потребительского рынка и лицензирования подчеркнули, что новые ограничения не распространяются на точки общественного питания, где продажа алкоголя остается допустимой.

Введение запрета связано с обращениями местных глав муниципалитетов и поддержкой жителей, которые большинством голосов высказались за устранение алкогольной продукции из магазинов. В региональном правительстве отметили, что в упомянутых селах и деревнях сложилась неблагоприятная ситуация с массовым употреблением крепких напитков. Решение о полном запрете должно помочь изменить обстановку в этих населенных пунктах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кызыла ввели ограничения на продажу алкоголя на все новогодние праздники, при этом ресторанам и кафе разрешили продажу, но рекомендовали отказаться от алкоголя.

Губернаторы Дальнего Востока ранее заявили о планах ужесточить правила продажи алкоголя в своих регионах.