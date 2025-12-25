Назван средний возраст рождения первенца в России

Онищенко озвучил средний возраст рождения первенца в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил ТАСС, что средний возраст, в котором женщины в России рожают своего первого ребенка, составляет 31 год. Он отметил, что в европейских странах этот показатель достигает 32-34 лет.

Онищенко подчеркнул: «Мы себя утешаем: в Европе, вообще, 32-34. Но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом».

Академик также добавил, что государство, а также региональные власти прилагают значительные усилия для стимулирования многодетности среди семей. В числе лидеров по уровню рождаемости он назвал Дагестан, Ингушетию и Москву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что для улучшения демографической ситуации в России необходимо рожать детей сразу после достижения восемнадцатилетнего возраста.

А президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» указал, что России необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.

Путин также подчеркнул, что вся политика государства должна строиться вокруг поддержки семей с детьми.