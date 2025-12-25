Задержан главный организатор попытки госпереворота в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По его словам, Ахалая «руководил преступными действиями 4 октября посредством интернет-аппликаций», регулярно связываясь с членами оргкомитета по свержению власти.

«Ахалая был главным организатором этих действий», – сказал первый заместитель руководителя СГБ.

Ранее МВД Грузии задержало всех пятерых членов оргкомитета по «мирному свержению власти» 4 октября. Им грозит до девяти лет лишения свободы за попытку насильственной смены власти и призывы к свержению конституционного строя. Также им инкриминируется руководство и участие в групповом насилии.

Задержаны оперный певец Паата Бурчуладзе, отставной полковник Лаша Беридзе, экс-замначальника Генштаба, а также оппозиционные политики, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, – Паата Манджгаладзе, Ираклий Надирадзе и Муртаз Зоделава. Зоделава при Саакашвили был Генпрокурором Грузии. Во время беспорядков в Тбилиси и попытки штурма президентского дворца пострадали 21 правоохранитель и шесть участников акции.

Уже арестовано несколько десятков участников беспорядков 4 октября.

Ранее Ахалая, один из самых жестоких членов команды экс-президента Михаила Саакашвили, уже отсидел семь с половиной лет за пытки.