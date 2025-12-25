В Татарстане бизнесмена обвинили в хищении 157 млн рублей

Прокуратура Татарстана передала в суд дело о хищении 157 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего генерального директора ООО «Вивид» по делу о мошенничестве и присвоении в особо крупном размере, сообщает Генпрокуратура. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ. Дело уже направлено для рассмотрения в Вахитовский районный суд Казани.

По данным следствия, с января 2017 года по февраль 2021 года обвиняемый заключал от имени компании договоры займа, погашая их деньгами фирмы, хотя кредиты использовались в личных целях. Считается, что обвиняемый похитил таким образом более 149 млн рублей. Помимо этого, в июне 2022 года он продал своей супруге автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5,4 млн рублей всего за 1,2 млн рублей, а в марте того же года выгодно для себя реализовал два автомобиля марки IVECO, присвоив разницу в цене на сумму более 2,9 млн рублей.

Общий ущерб по делу превышает 157 млн рублей и до сих пор не возмещен. На имущество бывшего руководителя, оцениваемое более чем в 47 млн рублей, наложен арест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее прокуратура Татарстана заставила уволить главврача наркодиспансера Набережных Челнов Рамиля Сатдарова из-за утраты доверия и ущерба бюджету свыше 4 млн рублей.

