    25 декабря 2025, 19:20 • Новости дня

    Путин сменил посла в Северной Македонии

    Путин назначил Зыкова новым послом России в Северной Македонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По указу президента России Дмитрий Зыков стал чрезвычайным и полномочным послом России в Северной Македонии.

    Указ президента Владимира Путина о назначении 57-летнего Дмитрия Зыкова новым чрезвычайным и полномочным послом России в Северной Македонии опубликован на портале официального опубликования правовых актов, передает ТАСС.

    Прежнего российского посла в Северной Македонии Сергея Баздникина Путин освободил от должности в начале декабря. После возвращения в Москву Баздников возглавил Историко-документальный департамент Министерства иностранных дел России.

    До назначения в Скопье Зыков занимал пост заместителя директора Второго европейского департамента МИД России. Дипломат имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России утвердил Анну Пономареву послом в Чехии. Ранее глава государства назначил Сергея Андреева послом России в Словакии.

    А до этого президент России освободил Алексея Новикова от обязанностей посла в Непале.

    25 декабря 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин заявил о главном критерии оценки в конкурсе «Лидеры России. Команда»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета подчеркнул важность командной работы в современном мире.

    По его словам, сегодня это становится значимым конкурентным преимуществом для каждого.

    «Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь», – заявил президент, передает РИА «Новости».

    Он особо подчеркнул, что в нынешнем сезоне конкурса «Лидеры России» главным критерием выбора участников станет именно способность эффективно действовать в команде, пишет ТАСС.

    Ранее председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, комментируя старт шестого сезона проекта, рассказал газете ВЗГЛЯД, как «Лидеров России» усилили командной игрой.

    25 декабря 2025, 16:12 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России предупредило о рисковых ситуациях для граждан страны при въезде в Германию и рекомендовало ограничить поездки в ФРГ.

    Министерство иностранных дел РФ призвало российских граждан без крайней необходимости не посещать Германию, передает ТАСС. Такое заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой прозвучало на брифинге 25 декабря.

    Мария Захарова подчеркнула, что на границе зафиксированы многочисленные случаи нарушения прав российских граждан. 

    «Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующая рекомендация опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений», – отметила Захарова.

    Представитель МИДа подчеркнула, что рекомендации актуальны и распространяются на все категории граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на польско-российской границе у погранперехода Гжехотки образовалась огромная пробка на въезд в Россию. Польские власти проводят усиленные проверки, что стало причиной задержек.

    Очередь в основном составляют жители Польши и Германии, которые едут в Калининградскую область для празднования католического Рождества и Нового года. В пробке также находятся россияне, проживающие в Европе и возвращающиеся к своим семьям.

    Германия предложила так называемый репарационный кредит, связанный с посягательством на российские активы.

    Граждане России с паспортами без чипа с 1 апреля не смогут пересекать границу Польши.

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе, где это сочли политическим сигналом. В Германии, в отличие от Москвы, решили отказаться от украшения общественных пространств в этом году.

    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    25 декабря 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России в 2026 году.

    Путин на открытии заседания Госсовета отметил: «2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ», передает ТАСС.

    Напомним, российский лидер поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России.

    В понедельник Путин поручил подготовить этнографическую программу изучения русского народа на 2026–2028 годы.

    25 декабря 2025, 11:03 • Новости дня
    Путин изменил состав Госсовета

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о включении губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева и врио губернатора Тверской области Виталия Королева, исключил генпрокурора России Александра Гуцана.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в составе Госсовета, передает ТАСС.

    В Госсовет включены губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

    В документе уточнены названия должностей для ряда участников, особенно для глав регионов, которые ранее были временно исполняющими обязанности и теперь утверждены в статусе губернаторов. Это сделано для соответствия новым формулировкам и структурам власти.

    Из состава Госсовета выведен Александр Гуцан, который был назначен генеральным прокурором России. Его прежнюю роль полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе теперь занимает Игорь Руденя, бывший руководитель Тверской области.

    Госсовет – конституционный орган, ответственный за выработку стратегических направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетов социально-экономического развития страны. Членами Госсовета традиционно являются председатель правительства, руководители обеих палат парламента, глава Администрации президента и главы регионов, а по решению президента туда могут быть включены и другие лица.

    25 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением, в которой отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные новогодние поздравления», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК текст телеграммы.

    Поздравительное письмо было направлено 18 декабря. В телеграмме президент России отметил, что прошедший год стал особенным в развитии отношений между Москвой и Пхеньяном, передает ТАСС.

    «Героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков, а также последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой» – говорится в телеграмме.

    Путин подчеркнул успешную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая способствовала расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

    Также президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзнических связей и конструктивном взаимодействии в региональных и международных делах, что способствует созданию справедливого многополярного миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на коллегии Минобороны отметил вклад военных КНДР в процесс освобождения Курской области. Ким Чен Ын подчеркнул рост престижа КНДР после освобождения региона. В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, принимавшим участие в отражении наступления с Украины.

    25 декабря 2025, 18:56 • Новости дня
    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»

    Космические войска успешно провели запуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк

    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С космодрома Плесецк выполнен успешный запуск ракеты среднего класса «Союз-2.1а» с установленным на ней космическим аппаратом, сообщили в Минобороны.

    Пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту успешно осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны РФ. Запуск был проведен в четверг в 17 часов 11 минут по московскому времени боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил.

    В официальном сообщении отмечается: «В четверг, 25 декабря, в 17 часов 11 минут (мск) с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1а“ с космическим аппаратом на борту».

    Дополнительные подробности о назначении и характеристиках космического аппарата в сообщении не раскрываются.

    Ранее с космодрома Плесецк произвели успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-12» с космическими аппаратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, в том числе за счет разработки стратегической ракеты «Буревестник».

    25 декабря 2025, 15:28 • Новости дня
    Вера Алентова умерла после прощания с актером Лобоцким

    Прощание с Верой Алентовой пройдет в Театре Пушкина

    Tекст: Денис Тельманов

    Народная артистка Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни вскоре после церемонии прощания с Анатолием Лобоцким.

    «Нет слов. Для нас это шок, боль. Смерть Веры Валентиновны. Мы скорбим, мы в ужасе, поскольку она должна была сегодня играть спектакль. Вчера она репетировала, а сегодня ушла из жизни. Это случилось после прощания с Анатолием Лобоцким», – рассказал художественный руководитель театра им. Пушкина Евгений Писарев, передает ТАСС.

    Церемония прощания с артисткой пройдет в Московском драматическом театре имени Пушкина, где Вера Алентова работала шестьдесят лет. Пискарев подтвердил, что прощание обязательно состоится на сцене родного театра, а дата будет определена позднее.

    В театре уточнили, что Алентова умерла на 84-м году жизни, причина ее смерти не раскрывается. Актрису хорошо знали по десяткам ролей на театральной сцене и в кино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни. Анатолий Лобоцкий ушел из жизни 20 декабря на 67-м году жизни после длительной болезни.

    25 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с Рождеством

    Песков: Путин уже поздравил Трампа с Рождеством

    Путин поздравил Трампа с Рождеством
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин уже поздравил американского лидера Дональда Трампа с Рождеством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков сообщил на брифинге: «Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь также отметил, что на данный момент не планируется международный телефонный разговор между Путиным и Трампом. По его словам, на сегодняшний вечер таких контактов в расписании Кремля нет.

    В воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Кремль планирует направить поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством.

    Ранее Песков сообщил, что в ближайшие недели у президента России Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, однако подобный контакт может быть организован при необходимости.

    25 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Беженец назвал попытку высадки спецназа ГУР в Красноармейске самоубийством

    Стали известны подробности гибели украинского десанта при попытке высадки в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    Очевидец из Красноармейска рассказал о ночной атаке украинского спецназа и гибели высадившихся бойцов при попытке прорыва в ноябре.

    По информации РИА «Новости», беженец Евгений поделился воспоминаниями о событиях на окраине Красноармейска в ноябре, когда подразделение спецназа ГУР Украины попыталось высадиться на вертолетах.

    «Было темно – не скажу, вечер это был или ночь. Мы услышали звук вертолетов, лопасти отчетливо было слышно. Потом началась стрельба, именно пулеметная», – рассказал Евгений.

    Спустя несколько минут стрельба прекратилась, а вертолеты быстро исчезли с места происшествия. Жители города тогда решили, что пролет был совершен российскими военными, так как подобные события уже происходили раньше.

    «Мы думали, что, как всегда, русские прилетели, отстрелялись и улетели», – вспоминал собеседник издания.

    Только утром следующего дня стало понятно, что ночью произошла неудачная попытка высадки украинских сил. По словам Евгения, утром в новостях сообщили о попытке прорыва 11 бойцами ГУР Украины для деблокирования города, которая закончилась их гибелью.

    «Ну, это самоубийство. Мы были в шоке, зачем такое вообще делать», – отметил беженец.

    Евгений подчеркнул, что операция выглядела бессмысленной и обреченной с самого начала, а ее результат лишь укрепил уверенность местных жителей в ее абсурдности. «Это было очень глупо», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия ведет успешные наступательные действия в районах Дробышево, Диброво и Озерного с возможным расширением операций в сторону Северска.

    Российские войска продвигаются и сжимают украинские формирования в этих районах, основную роль играет 25-я общевойсковая армия.

    Президент России Владимир Путин отметил, что после вытеснения украинских войск с Курской земли инициатива полностью перешла к армии России, которая наступает по всей линии соприкосновения.

    Минобороны пресекло попытки прорыва штурмовых групп на северные окраины промзоны Красноармейска.

    25 декабря 2025, 18:40 • Новости дня
    Власти Казахстана сообщили о повреждении самолета AZAL боевыми элементами

    Tекст: Денис Тельманов

    Следствие по катастрофе самолета AZAL у Актау указало на повреждения воздушного судна поражающими элементами боевой части неустановленного происхождения, следов взрывчатки не обнаружено.

    Самолет авиакомпании AZAL, потерпевший крушение неподалеку от Актау, предположительно был поврежден поражающими элементами боевой части, однако их происхождение пока не установлено, передает ТАСС. В Министерстве транспорта Казахстана заявили, что по итогам экспертизы следов взрывчатых веществ на обломках лайнера обнаружено не было.

    Там уточнили, что проведена комплексная экспертиза найденных металлических предметов, включавшая трасологическое, баллистическое, взрывотехническое и пожарное исследования.

    «Повреждения воздушного судна, предположительно, были вызваны поражающими элементами боевой части, однако их принадлежность установить не удалось», – говорится в официальном сообщении.

    Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря 2024 года: самолет Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный и разбился близ Актау. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых девять граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство транспорта Казахстана продолжает расследование катастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL под Актау. Особое внимание специалисты уделяют анализу оборудования центрального компьютера воздушного судна.

    25 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин исполнил мечту школьницы о визите в Звездный городок
    Путин исполнил мечту школьницы о визите в Звездный городок
    @ пресс-служба

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин создал новогоднее чудо для Варвары Смахтиной, осуществив ее детскую мечту посетить Центр подготовки космонавтов и Большой театр.

    Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с десятилетней школьницей Варварой Смахтиной, мечту которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний», сообщает РИА «Новости». Девочка загадала встретиться с космонавтами и посетить Звездный городок, а также узнать, как работает Центр подготовки космонавтов. Ее желание исполнилось – также президент организовал для нее визит на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

    В ходе беседы Путин поинтересовался впечатлениями Варвары, пообщался с ее мамой и пожелал семье всего наилучшего в новом году. Дмитрий Песков отметил, что глава государства очень тепло отнесся к девочке и ее пожеланиям.

    Варвара учится в Москве в четвертом классе школы № 152 и увлекается точными науками, побеждает на олимпиадах по русскому языку и окружающему миру. В сентябре 2025 года она была зачислена в математический кружок Малого мехмата МГУ после успешных вступительных испытаний.

    Несмотря на серьезную травму, которую она получила в три года, Варвара с раннего детства интересуется космосом. Она активно посещает лекции и экскурсии, создает макеты планет и мечтает работать с космонавтами, чтобы заботиться об их здоровье, хотя не может стать одной из них по состоянию здоровья.

    Путин традиционно участвует в российской акции «Елка желаний», исполняя мечты детей, а в этом году пообещал осуществить желания еще трех ребят. Ранее он уже выполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС.

    Ранее пятилетний Тимур Рясной из Ханты-Мансийска подарил президенту Владимиру Путину коллаж с символикой своего города. Президент России ранее помог исполнить мечту мальчика.

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    Путин позвонил семье мальчика, чтобы поздравить его с наступающими праздниками и узнать о впечатлениях от исполнения желания. Тимур попробовал себя в роли инспектора ГАИ.

    Тимур поблагодарил президента и уточнил, может ли он отправить подарок.

    25 декабря 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин выступил за расширение бесплатных мест в российских вузах

    Путин выступил за расширение бесплатных мест в российских вузах, но против отмены платных

    Путин выступил за расширение бесплатных мест в российских вузах
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил на заседании Госсовета, что увеличение числа бюджетных мест является важной задачей, однако полностью отменять платное обучение не стоит.

    Президент России Владимир Путин поддерживает расширение бесплатного образования в университетах, но не видит необходимости полностью отказываться от платной формы обучения, сообщает ТАСС. Такое мнение глава государства высказал на заседании Госсовета.

    Владимир Путин подчеркнул: «Нужно, безусловно, расширять возможности получения образования на бюджетной основе, очевидно, но надо ли запрещать совсем платное образование по инженерной специальности? Мы же будем просто сокращать эти возможности». Таким образом, президент не согласился с предложением председателя ЛДПР Леонида Слуцкого отменить платное обучение для будущих инженеров.

    По мнению Путина, расширение бюджетных мест сделает высшее образование доступнее, однако запрет на платное образование ограничит варианты для поступающих. Глава государства отметил важность баланса между бесплатными и платными направлениями обучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность поддержки самостоятельного мышления граждан в эпоху развития искусственного интеллекта.

    25 декабря 2025, 02:19 • Новости дня
    Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса

    Путин провел встречу с представителями бизнеса при участии Набиуллиной

    Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вечером президент России Владимир Путин провел традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса в Кремле, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Сегодня поздно вечером Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Были руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Участие приняли руководители частных и государственных компаний, а также представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Песков отметил, что встреча носила исключительно «деловой и прикладной характер», в центре дискуссии оказались вопросы, связанные с демографией, политикой поддержки рождаемости и инвестиционной активностью компаний.

    Внимание было уделено вопросам импортозамещения, защите окружающей среды, а также обсуждению ситуации с рублем, ключевой ставкой и механизмами кредитования. Были рассмотрены и другие актуальные темы, касающиеся экономического развития страны, добавил Песков.

    Председатель РСПП в ходе беседы пригласил Владимира Путина на 35-й съезд союза, который пройдет весной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин провел встречу с членами правительства. В пятницу в эфире ведущих телеканалов, а также в интернете и на радио прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным».

    25 декабря 2025, 18:15 • Новости дня
    Адвокат Лурье потребовала срочного выселения Долиной из квартиры

    Tекст: Денис Тельманов

    Защитник Полины Лурье на заседании Мосгорсуда заявила о необходимости незамедлительного выселения Ларисы Долиной, поскольку Лурье осталась без жилья.

    Требование немедленного выселения Ларисы Долиной из квартиры было озвучено адвокатом Светланой Свириденко во время судебного разбирательства, передает ТАСС.

    Заседание по иску проходит в Мосгорсуде, где рассматривается вопрос о принудительном освобождении жилплощади артисткой для новой владелицы.

    В ходе заседания Свириденко подчеркнула: «Мы требуем удовлетворить наши требования о выселении Долиной, поскольку фактически Лурье сейчас негде жить. Она вынуждена жить в квартире бывшего мужа».

    Артистка Лариса Долина, являющаяся ответчиком по делу, проживает в спорной квартире, на которую претендует Полина Лурье. Ранее Лурье стала собственницей указанного жилого помещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский городской суд на заседании 25 декабря обязал певицу Ларису Долину и членов ее семьи выселиться из квартиры в районе Хамовники.

    Лариса Долина намеревается взыскать с покупательницы своей квартиры Полины Лурье около 1 млн рублей за коммунальные услуги.

    Певица предложила установить крайний срок ее бесплатного проживания в квартире в Хамовниках до 10 января 2026 года.

    Полина Лурье не планирует разрешать Ларисе Долиной проживать в квартире после решения суда о выселении.

    25 декабря 2025, 14:50 • Новости дня
    Суд арестовал бойца MMA после избиения девушки под Тверью

    Tекст: Денис Тельманов

    По решению суда 25-летний боец MMA, подозреваемый в избиении 20-летней девушки на территории Тверской области, отправлен в следственный изолятор.

    Решением Калининского районного суда уроженец Дагестана был взят под стражу после задержания по подозрению в избиении девушки, передает ТАСС.

    Сообщается, что инцидент произошел 19 декабря, когда молодой человек гостил у своей 20-летней знакомой. В ходе возникшего конфликта он связал девушку и начал избивать ее по лицу и телу в течение нескольких часов, после чего покинул место происшествия.

    Подозреваемого задержали позже на территории Московской области.

    По информации следствия, мужчина является профессиональным бойцом ММА.

    Пострадавшая получила многочисленные травмы, ее состояние оценивается медицинскими специалистами.

    В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту избиения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд принял решение заключить бойца ММА Заура Исмаилова под стражу на один месяц 30 суток по обвинению в осквернении мемориала ветеранам МЧС на западе Москвы. Перед этим Исмаилов, устройвший «спаринг» с памятником, пытался скрыться и оказал сопротивление при задержании сотрудниками полиции.

