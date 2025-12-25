Секретарь Госсовета сообщил о необходимости реформы системы подготовки кадров

Секретарь Госсовета Дюмин сообщил о необходимости реформы системы подготовки кадров

Tекст: Ольга Иванова

Дюмин заявил журналистам по итогам заседания Госсовета о серьезном кадровом дефиците на российском рынке труда. По его словам, нехватка специалистов наблюдается практически во всех сферах экономики и становится главным тормозом развития, а дальнейшее развитие искусственного интеллекта только усугубит ситуацию.

Дюмин отметил, что необходим пересмотр системы подготовки кадров и создание новых условий для карьерного роста. Он подчеркнул, что требуется перезагрузка дополнительного профессионального образования с учетом задач достижения технологического лидерства, поставленных президентом страны.

Чиновник выразил уверенность, что в эпоху глобальных перемен система профессионального образования должна адаптироваться к новым вызовам и потребностям рынка, позволяя эффективно перенастраивать и переподготавливать специалистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что уровень безработицы в стране достиг исторического минимума – 2,2%.

Президент выступил с инициативой ежегодно определять 100 образовательных организаций с самыми низкими показателями трудоустройства выпускников для оказания им поддержки.

В России насчитывается почти 28 вакансий на одного безработного с рабочей профессией, что указывает на значительный кадровый дефицит, напомнил президент.