Захарова осудила попытки НАТО закрепиться на Южном Кавказе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия неоднократно обращала внимание на попытки НАТО усилить свое влияние на Южном Кавказе и навязать местным странам собственные стандарты безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, подобная политика альянса ведет к деструктивным последствиям для региона, пишет РИА «Новости».

«Мы неоднократно привлекали внимание к враждебному курсу этого блока в отношении России и его попыткам закрепиться в новых регионах, в том числе на Южном Кавказе», – сказала Захарова. Она добавила, что НАТО преследует не оборонительные, а крайне агрессивные цели, и любое расширение присутствия альянса наносит ущерб безопасности других стран.

Захарова также заявила, что НАТО стремится втянуть Грузию в опасные геополитические игры и подтолкнуть ее на новые авантюры. По ее словам, именно поэтому Москва выступает против превращения Южного Кавказа в зону влияния евроатлантистов и размещения там европейских и американских военных сил.

Дипломат подчеркнула, что российская позиция по этому вопросу находит поддержку среди политиков и общественных деятелей стран региона, которые, по мнению Захаровой, реально заботятся о своих народах и не проводят провокационную политику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что Североатлантический альянс уничтожил все нормальные контакты с Россией. Она осудила заявления руководства НАТО о возможности превентивных ударов по России и назвала такие высказывания циничными.

Также дипломат отметила, что резкие заявления президента Молдавии Майи Санду и Владимира Зеленского о Грузии продиктованы инструкциями кураторов на Западе.



