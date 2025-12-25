  • Новость часаРоссийские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    Африка требует расплаты от Франции
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    Захарова объявила о готовности обсудить гарантии ненападения на НАТО
    Запад накрыли сумерки «блестящей изоляции»
    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»
    Мосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках
    Мединский осудил власти Украины за смену дат Рождества
    Миллер заявил о возможном досрочном завершении строительства «Силы Сибири – 2»
    В Театре им. Пушкина сообщили о церемонии прощания с Верой Алентовой
    25 декабря 2025, 19:59 • Новости дня

    Захарова: НАТО стремится втянуть Грузию в опасные игры

    Захарова осудила попытки НАТО закрепиться на Южном Кавказе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила НАТО в агрессивных действиях на Южном Кавказе и попытках вовлечь Грузию в рисковые геополитические проекты.

    Россия неоднократно обращала внимание на попытки НАТО усилить свое влияние на Южном Кавказе и навязать местным странам собственные стандарты безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, подобная политика альянса ведет к деструктивным последствиям для региона, пишет РИА «Новости».

    «Мы неоднократно привлекали внимание к враждебному курсу этого блока в отношении России и его попыткам закрепиться в новых регионах, в том числе на Южном Кавказе», – сказала Захарова. Она добавила, что НАТО преследует не оборонительные, а крайне агрессивные цели, и любое расширение присутствия альянса наносит ущерб безопасности других стран.

    Захарова также заявила, что НАТО стремится втянуть Грузию в опасные геополитические игры и подтолкнуть ее на новые авантюры. По ее словам, именно поэтому Москва выступает против превращения Южного Кавказа в зону влияния евроатлантистов и размещения там европейских и американских военных сил.

    Дипломат подчеркнула, что российская позиция по этому вопросу находит поддержку среди политиков и общественных деятелей стран региона, которые, по мнению Захаровой, реально заботятся о своих народах и не проводят провокационную политику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что Североатлантический альянс уничтожил все нормальные контакты с Россией. Она осудила заявления руководства НАТО о возможности превентивных ударов по России и назвала такие высказывания циничными.

    Также дипломат отметила, что резкие заявления президента Молдавии Майи Санду и Владимира Зеленского о Грузии продиктованы инструкциями кураторов на Западе.


    23 декабря 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на недавние заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба.

    Оба политика ранее выразили сомнение в разжигаемой Брюсселем «российской угрозе», что противоречит основной риторике Евросоюза, передает ТАСС.

    «Удивили «европейские миротворцы». Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса», – написал Медведев в своем аккаунте в Max. Он также поинтересовался: «Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?».

    В западных странах вскоре будут отмечать Рождество по григорианскому календарю. В Германии праздник традиционно сопровождается глинтвейном и пуншем, а в Финляндии – крепким шведским глегом.

    Ранее Стубб сообщил о приближении сторон к заключению мирного соглашения по Украине, а Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    23 декабря 2025, 10:30 • Новости дня
    Арестован экс-глава Службы госбезопасности Грузии
    Арестован экс-глава Службы госбезопасности Грузии
    @ parliament.ge

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Бывший глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, занимавший этот пост до апреля этого года в течение шести лет, задержан, заявил на брифинге Генпрокурор Георгий Гваракидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ему предъявлены обвинения по нескольким эпизодам, включая получение взяток и создание незаконных кол-центров, доходы от которых направлялись грузинской оппозиции.

    Лилуашвили грозит до 15 лет лишения свободы.

    Напомним, в октябре экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предъявили обвинение в легализации доходов. До этого в квартирах восьми человек, в том числе у главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили и генерального прокурора Отара Парцхаладзе прошли обыски.

    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    24 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией

    Орбан: ЕС мог предотвратить конфликт с Россией в 2022 году

    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз мог бы предотвратить конфликт на Украине еще в 2022 году, если бы сделал ставку на дипломатические усилия, а не последовал за политикой администрации Байдена, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, лидеры Европейского союза пошли по пути военной конфронтации с Россией под давлением администрации Джо Байдена, передает ТАСС.

    Виктор Орбан отметил, что в феврале 2022 года Европа могла направить миротворческую миссию в Москву и Киев и не объявлять этот конфликт своей войной. Он подчеркнул, что, если бы такой шаг был предпринят, над Европой сегодня не нависала бы угроза войны.

    По словам Орбана, вмешательство американской стороны стало определяющим фактором перехода Европы к позиции сторонников военного конфликта. Он напомнил, что нынешний президент США Дональд Трамп, напротив, выступает за мир.

    Премьер-министр Венгрии считает, что страны ЕС должны извлечь урок из этого опыта и не принимать стратегические решения, исходя из внутренних политических обстоятельств в Америке. Он добавил, что отношения с США важны, однако интересы Европы должны оставаться приоритетными для ее решений.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года»  призвал добиться устранения первопричин конфликта на Украине.

    Путин заявил, что Москва готова и стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами.

    24 декабря 2025, 15:59 • Новости дня
    Америка возобновила военную помощь Грузии после долгого перерыва
    Америка возобновила военную помощь Грузии после долгого перерыва
    @ ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Правительство США выделило Минобороны Грузии грант в объеме около 10 млн долларов, сообщает в среду imedinews.ge, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Отмечается, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе распорядился принять грант, направленный на укрепление обороноспособности его страны.

    По данным imedinews.ge, одна из целей американской помощи, предусмотренная данным грантом, – усиление возможностей Грузии в сфере военной связи. В 2024 году прежняя администрация США заморозила действие Хартии о стратегическом партнерстве с Грузией, которая была подписана в 2009 году. Вашингтон объяснял это тем, что правительство «отступило от демократической траектории».

    Кроме того, тогда же американская сторона отменила военные учения с Грузией, ссылаясь на тот же «демократический откат».

    После смены властей в США Грузия регулярно предлагает Вашингтону произвести перезагрузку отношений двух стран. Грант Минобороны стал первым после длительного перерыва.

    США помогают грузинской армии еще с того времени, когда президентом был Эдуард Шеварднадзе. Американцы обучали и оснащали ВС Грузии с начала 2000-х годов, передавали вертолеты, военные корабли и другие системы вооружений.

    24 декабря 2025, 00:58 • Новости дня
    США захотели узнать, «на что готова» Россия для урегулирования на Украине

    Постпред США Уитакер: На переговорах по Украине обсуждают четыре документа

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются определить, «на что максимально готова пойти Россия» ради урегулирования конфликта на Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    «Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия», – приводит слова Уитакера РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он заявил, что американская сторона имеет «достаточно хорошее представление о том, чего хочет добиться Украина»

    «Мяч в настоящее время находится на российском поле», – сказал он.

    Также Уитакер сообщил, что в ходе текущих переговоров по урегулированию обсуждаются четыре ключевых документа. Речь идет о 20-пунктном мирном плане, многосторонних гарантиях безопасности, отдельных гарантиях безопасности от США, а также «плане экономического роста и процветания после достижения мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что параметры американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, скорректированные после консультаций в Женеве, поступили в Москву. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США реалистично смотрят на сложность процесса переговоров по Украине.

    25 декабря 2025, 20:46 • Новости дня
    Задержан главный организатор попытки госпереворота в Грузии
    Задержан главный организатор попытки госпереворота в Грузии
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Министр обороны и внутренних дел саакашвилевского режима Бачана Ахалая задержан в четверг Службой госбезопасности Грузии в качестве главного организатора попытки свержения властей 4 октября, в день муниципальных выборов в Грузии, заявил на брифинге первый заместитель руководителя СГБ Лаша Маградзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, Ахалая «руководил преступными действиями 4 октября посредством интернет-аппликаций», регулярно связываясь с членами оргкомитета по свержению власти.

    «Ахалая был главным организатором этих действий», – сказал первый заместитель руководителя СГБ.

    Ранее МВД Грузии задержало всех пятерых членов оргкомитета по «мирному свержению власти» 4 октября. Им грозит до девяти лет лишения свободы за попытку насильственной смены власти и призывы к свержению конституционного строя. Также им инкриминируется руководство и участие в групповом насилии.

    Задержаны оперный певец Паата Бурчуладзе, отставной полковник Лаша Беридзе, экс-замначальника Генштаба, а также оппозиционные политики, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, – Паата Манджгаладзе, Ираклий Надирадзе и Муртаз Зоделава. Зоделава при Саакашвили был Генпрокурором Грузии. Во время беспорядков в Тбилиси и попытки штурма президентского дворца пострадали 21 правоохранитель и шесть участников акции.

    Уже арестовано несколько десятков участников беспорядков 4 октября.

    Ранее Ахалая, один из самых жестоких членов команды экс-президента Михаила Саакашвили, уже отсидел семь с половиной лет за пытки.

    23 декабря 2025, 19:13 • Новости дня
    В Германии заявили об угрозе НАТО со стороны России из-за успехов на Украине

    Глава МИД ФРГ Вадефуль предупредил о риске для НАТО из-за успеха России на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль считает, что военные успехи России на Украине могут поставить под угрозу безопасность НАТО и Европы.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что устойчивые успехи российской армии на Украине могут стать серьезной угрозой для безопасности стран НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

    В интервью немецкому агентству DPA он отметил: «Если российская армия добьется устойчивых военных успехов на Украине, это будет серьезной угрозой для НАТО».

    По словам Вадефуля, поддержка Украины остается приоритетной задачей для европейской политики безопасности. Министр подчеркнул, что стабильная ситуация и способность Украины защищать собственные интересы важны для всей Европы. Он напомнил, что Европа не может позволить себе успокаиваться, даже если будут достигнуты успехи в переговорах о прекращении огня.

    Глава МИД Германии сообщил, что не видит оснований для снижения поддержки Украины. Более того, он рекомендовал не ослаблять планы и меры помощи, заявив, что именно позиция силы способна обеспечить большую безопасность для НАТО и самой Германии.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО. При этом в ноябре Писториус заявлял, что война НАТО с Россией может начаться до 2029 года.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее призывал европейские государства наращивать оборонные бюджеты и готовиться «сражаться с русскими», называя альянс «следующей целью» России.

    Президент России Владимир Путин на «Итогах года» предложил Рютте на фоне его высказываний о готовности России напасть на Европу сначала ознакомиться со стратегией нацбезопасности США.

    24 декабря 2025, 02:59 • Новости дня
    Путин в 2008 году предостерег Буша против попыток включить Украину в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в 2008 году прямо предупредил американского коллегу Джорджа Буша-младшего, что планы Вашингтона включить Украину в НАТО приведут к долгосрочной конфронтации, свидетельствуют рассекреченные документы правительства США.

    Документы обнародованы общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» при Университете имени Джорджа Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст для вас и для нас долгосрочную зону противостояния, долгосрочную конфронтацию», – заявил Путин.

    Он отметил, что ранее уже говорил об этом занимавшим в то время посты госсекретаря и министра обороны США Кондолизе Райс и Роберту Гейтсу. Также Путин отметил: «Для вас это не будет новостью, и я не жду ответа. Просто хочу сказать это начистоту».

    На вопрос Буша о причинах такой позиции Путин указал, что расширение НАТО и возможное размещение военных объектов альянса у российских границ создают прямую угрозу для России. Он добавил, что далеко не все жители Украины поддерживают вступление страны в НАТО, а треть населения – примерно 17 млн человек – являются русскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью, прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа.

    Путин указывал, что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО. Путин подчеркнул, что оба раза Москва фактически получила отказ с порога.

    23 декабря 2025, 06:10 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе обозначил позицию Тбилиси по отношению к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у Москвы и Тбилиси нет дипломатических отношений, но есть торгово-экономические, и это позволяет сторонам осуществлять прагматичную политику.

    По словам Кобахидзе, Грузия к России относится четко и понятно, со своими красными линиями и с прагматичной политикой.

    «Что касается нашей политики в отношении России, то она очень четкая: с одной стороны, у нас есть красные линии, которые связаны с темой оккупации – и пока оккупированы 20% наших территорий, два исторических региона, до этого, естественно, невозможно существенно сменить статус-кво, в том числе подразумеваю восстановление дипломатических отношений», – приводит РИА «Новости» его слова в эфире «Рустави 2».

    Кобахидзе подчеркнул, что у вышесказанной позиции есть свои правовые и политические основания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Грузия высказалась за нормализацию отношений с Россией при одном предусловии. В Тбилиси назвали требование Евросоюза о санкциях против России «постыдными двойными стандартами».

    23 декабря 2025, 13:47 • Новости дня
    Арестованого экс-глава СГБ Грузии заподозрили в миллионных взятках

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Бывший руководитель Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, которому грозит до 15 лет лишения свободы, подозревается в получении взяток в особо крупных размерах и покровительстве оппозиционным колл-центрам, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В частности, по словам Генпрокурора Грузии Георгия Гваракидзе , Лилуашвили получил взятки в 1 миллион долларов от турецкого инвестора и примерно 555 тыс. долларов от грузинского бизнесмена за лоббирование их интересов в сфере энергетических проектов.

    Уже находящийся под стражей экс-замминистра энергетики Ромео Микаутадзе, по данным следствия, выступал доверенным лицом в этих делах.

    Также, по словам Генпрокурора, экс-глава СГБ покрывал мошеннические колл-центры, доходы от которых направлялись оппозиционным СМИ. За это он получил 1350000 долларов.

    Кроме того, он содействовал незаконной деятельности бывшего руководителя Агентства по управлению детскими садами мэрии Тбилиси, получая за это незаконные вознаграждения, объемы которых не названы.

    Адвокат Лилуашвили Роберт Григалашвили заявил, что экс-глава СГБ не ожидал задержания.

    «Его вызвали на допрос, а потом взяли под стражу», – сообщил Григалашвили, отметив, что Лилуашвили доставлен в следственный изолятор близ Тбилиси.

    По словам адвоката, скрываться от следствия Лилуашвили не намеревался.

    После того, как около двух месяцев назад в доме Лилуашвили прошел обыск, тот находился все время на месте, сообщил адвокат.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бывший глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, занимавший этот пост до апреля этого года в течение 6 лет, задержан, об этом заявил на брифинге Генпрокурор Георгий Гваракидзе.

    Ему предъявлены обвинения по нескольким эпизодам, включая получение взяток и создание незаконных кол-центров, доходы от которых направлялись грузинской оппозиции.

    Лилуашвили грозит до 15 лет лишения свободы.

    23 декабря 2025, 13:14 • Новости дня
    Володин заявил о будущем России без западных «коврижек» и оваций

    Володин: Россия может быть только сильной без коврижек Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Россия может быть только сильной и суверенной, любые «коврижки» и аплодисменты Запада ведут к проблемам, как это было с Украиной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Россия может быть только сильной и суверенной страной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, передает ТАСС.

    По его словам, любые «коврижки» и аплодисменты Запада приводят только к проблемам, что, по мнению Володина, наглядно показал пример Украины.

    Володин напомнил о девяностых годах, когда Запад хвалил демократические перемены в России. Тогда, по его словам, у Государственной думы почти не было реальных полномочий, а разговоры о демократии не сопровождались укреплением независимости страны.

    Спикер отметил, что Россия выстраивает свои отношения с другими странами на принципах взаимного уважения и равенства, а граждане России должны сами решать свою судьбу.

    В завершение Володин напомнил, что Россия никогда не была врагом для Европы, а наоборот, способствовала ее развитию, поставляя дешевые энергоресурсы и помогая сделать европейскую экономику более конкурентоспособной.

    Он добавил, что нынешние заявления о российской угрозе в Европе – попытка некоторых европейских политиков удержаться у власти, и, по его мнению, если таких политиков сменят, ситуация улучшится.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия обрела суверенитет во всех смыслах этого слова благодаря спецоперации.

    По словам Путина, Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию в качестве оправдания собственных ошибок.

    25 декабря 2025, 08:39 • Новости дня
    Гид рассказала об отношении к российским туристам в Грузии

    Гид в Грузии Таралашвили рассказала об отсутствии конфликтов с туристами из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Грузии и местные жители в целом не проявляют ненадлежащего отношения к российским туристам, если те соблюдают установленные в стране правила и нормы поведения, рассказала гид по Грузии Екатерина Таралашвили.

    «В моей практике никогда не было инцидентов. Очень многое зависит от гида – он должен сглаживать острые углы и сопровождать туристов правильно», – отметила Таралашвили, отвечая на вопрос о случаях возможных конфликтов или оскорблений с туристами из России, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что туристы, проявляющие уважение к местным традициям, зачастую бывают довольны отдыхом и возвращаются в Грузию вновь.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у Москвы и Тбилиси нет дипломатических отношений, но есть торгово-экономические, и это позволяет сторонам осуществлять прагматичную политику.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Грузия высказалась за нормализацию отношений с Россией при одном предусловии. В Тбилиси назвали требование Евросоюза о санкциях против России «постыдными двойными стандартами».

    23 декабря 2025, 11:59 • Новости дня
    В грузинском Гардабани елка сгорела во время праздничной церемонии

    Главная елка в грузинском Гардабани сгорела во время церемонии зажжения гней

    Tекст: Мария Иванова

    Во время праздничной церемонии в центре Гардабани в Грузии главная новогодняя елка высотой около шести метров вспыхнула и полностью сгорела, оставив только металлический каркас.

    В городе Гардабани в регионе Квемо-Картли во время церемонии зажжения огней загорелась главная новогодняя елка, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в момент, когда на центральной площади города находилось множество жителей, пришедших на праздничное мероприятие.

    По опубликованным телеканалами кадрам видно, что елка, высотой несколько метров, быстро загорелась, и практически полностью сгорела, оставив только металлический каркас. Очевидцы отмечают, что происшествие произошло очень внезапно.

    Власти пока не сообщают о причинах пожара и о том, есть ли пострадавшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гирлянда на главной елке Украины в Киеве загорелась во время церемонии открытия в 2020 году. Огонь удалось потушить оперативно.

    В начале этого года городская елка в уральском Лесном вспыхнула из-за неосторожно запущенного фейерверка.

    23 декабря 2025, 10:25 • Новости дня
    Дом-музей Сталина в Гори побил рекорд посещаемости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Около 165 тыс. человек посетили за 11 месяцев этого года дом-музей Сталина в Гори, свыше 147 тысяч из них – иностранцы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Такую статистику приводит музей после отмеченной в минувшее воскресенье 146-й годовщины со дня рождения Сталина.

    За 11 месяцев 2024 года дом-музей посетило более 153 тыс. человек, из которых 138 тысяч были иностранными гражданами.

    Больше всего из иностранцев музей посещают граждане Китая, России и Ирана.

    Рекорд годовой посещаемости – почти 176 тыс. человек – был установлен в 2019 году. Газете ВЗГЛЯД в музее сказали, что не исключают падения рекорда по итогам 2025 года.

    В музее хранятся шинель Сталина, его трубка и другие личные вещи, а также экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью бывшего руководителя СССР. Рядом находится вагон Сталина, на котором советский вождь ездил на исторические конференции в Тегеран, Ялту и Потсдам. Вагону присвоен статус передвижного памятника культурного наследия.

    Напомним, год назад дом-музей Сталина отчитался о росте численности посетителей.

    24 декабря 2025, 12:55 • Новости дня
    Патрушев: НАТО проводит политику сдерживания России в Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    Рост политической напряженности, санкции и увеличение военной активности НАТО в Арктике осложняют реализацию российских проектов и требуют создания новых стандартов качества жизни в регионе, заявил глава Морской коллегии России Николай Патрушев.

    По словам Николая Патрушева, западные страны продолжают реализовывать политику сдерживания России в Арктическом регионе. Он отметил, что этот курс проявляется, в частности, во введении антироссийских санкций, которые затрудняют реализацию отечественных арктических проектов, передает ТАСС.

    Патрушев подчеркнул, что политическое напряжение и соперничество в Арктике возрастают, во многом из-за роста военной активности НАТО. Это, по словам Патрушева, только усиливает конфликтный потенциал в регионе. Особенно обеспокоенность вызывает наращивание присутствия альянса в северных широтах, что создает дополнительные риски для стабильности.

    Глава Морской коллегии также отметил, что главным приоритетом для России остается создание достойных условий жизни на арктических территориях, а также развитие комфортной городской среды и современной системы здравоохранения.

    Патрушев сообщил, что работа по улучшению качества жизни в первую очередь должна вестись в опорных населенных пунктах, поддерживаемых государственной комиссией «Северный морской путь и Арктика» и корпорацией «ВЭБ.РФ».

    По его словам, комплексный проект развития Арктики должен предусматривать внедрение арктического стандарта качества жизни, сбалансированной модели расселения с учетом работы новых производств, а также определение критических технологий, необходимых для освоения региона. Патрушев добавил, что для эффективного решения задач требуется создать целевую модель развития Арктической зоны на основе анализа потенциала инфраструктуры, расселения, экономики и транспорта.

    Особое место в стратегии развития занимает Трансарктический коридор – крупная транспортная система, интегрирующая Северный морской путь, внутренние водные пути и объекты инфраструктуры.

    По мнению Патрушева, эта система позволит обеспечить транспортную связанность и устойчивое развитие Арктической зоны России, Сибири и Дальнего Востока.

    Он подчеркнул, что для достижения поставленных целей потребуется привлечение частных инвестиций, а также расширение механизмов государственно-частного партнерства и использование инструментов фондового рынка для увеличения доходной базы регионов и всей страны.

    Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев заявил, что за последние пять лет число военных учений НАТО в Арктике выросло. Ежегодное количество разведывательных полетов стран альянса в этом регионе увеличилось на 37%.

    Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Северный флот России является угрозой для НАТО.

    Москва предупредила о рисках для стабильности региона при попытках сдерживания России в Арктике.

