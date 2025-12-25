  • Новость часаРоссийские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    Африка требует расплаты от Франции
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    Захарова объявила о готовности обсудить гарантии ненападения на НАТО
    Запад накрыли сумерки «блестящей изоляции»
    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»
    Мосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках
    Мединский осудил власти Украины за смену дат Рождества
    Миллер заявил о возможном досрочном завершении строительства «Силы Сибири – 2»
    В Театре им. Пушкина сообщили о церемонии прощания с Верой Алентовой
    25 декабря 2025, 17:52 • Новости дня

    Путин исполнил мечту школьницы о визите в Звездный городок

    Путин исполнил мечту школьницы о визите в Звездный городок
    @ пресс-служба

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин создал новогоднее чудо для Варвары Смахтиной, осуществив ее детскую мечту посетить Центр подготовки космонавтов и Большой театр.

    Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с десятилетней школьницей Варварой Смахтиной, мечту которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний», сообщает РИА «Новости». Девочка загадала встретиться с космонавтами и посетить Звездный городок, а также узнать, как работает Центр подготовки космонавтов. Ее желание исполнилось – также президент организовал для нее визит на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

    В ходе беседы Путин поинтересовался впечатлениями Варвары, пообщался с ее мамой и пожелал семье всего наилучшего в новом году. Дмитрий Песков отметил, что глава государства очень тепло отнесся к девочке и ее пожеланиям.

    Варвара учится в Москве в четвертом классе школы № 152 и увлекается точными науками, побеждает на олимпиадах по русскому языку и окружающему миру. В сентябре 2025 года она была зачислена в математический кружок Малого мехмата МГУ после успешных вступительных испытаний.

    Несмотря на серьезную травму, которую она получила в три года, Варвара с раннего детства интересуется космосом. Она активно посещает лекции и экскурсии, создает макеты планет и мечтает работать с космонавтами, чтобы заботиться об их здоровье, хотя не может стать одной из них по состоянию здоровья.

    Путин традиционно участвует в российской акции «Елка желаний», исполняя мечты детей, а в этом году пообещал осуществить желания еще трех ребят. Ранее он уже выполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС.

    Ранее пятилетний Тимур Рясной из Ханты-Мансийска подарил президенту Владимиру Путину коллаж с символикой своего города. Президент России ранее помог исполнить мечту мальчика.

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    Путин позвонил семье мальчика, чтобы поздравить его с наступающими праздниками и узнать о впечатлениях от исполнения желания. Тимур попробовал себя в роли инспектора ГАИ.

    Тимур поблагодарил президента и уточнил, может ли он отправить подарок.

    25 декабря 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин заявил о главном критерии оценки в конкурсе «Лидеры России. Команда»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета подчеркнул важность командной работы в современном мире.

    По его словам, сегодня это становится значимым конкурентным преимуществом для каждого.

    «Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь», – заявил президент, передает РИА «Новости».

    Он особо подчеркнул, что в нынешнем сезоне конкурса «Лидеры России» главным критерием выбора участников станет именно способность эффективно действовать в команде, пишет ТАСС.

    Ранее председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, комментируя старт шестого сезона проекта, рассказал газете ВЗГЛЯД, как «Лидеров России» усилили командной игрой.

    25 декабря 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России в 2026 году.

    Путин на открытии заседания Госсовета отметил: «2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ», передает ТАСС.

    Напомним, российский лидер поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России.

    В понедельник Путин поручил подготовить этнографическую программу изучения русского народа на 2026–2028 годы.

    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    25 декабря 2025, 11:03 • Новости дня
    Путин изменил состав Госсовета

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о включении губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева и врио губернатора Тверской области Виталия Королева, исключил генпрокурора России Александра Гуцана.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в составе Госсовета, передает ТАСС.

    В Госсовет включены губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

    В документе уточнены названия должностей для ряда участников, особенно для глав регионов, которые ранее были временно исполняющими обязанности и теперь утверждены в статусе губернаторов. Это сделано для соответствия новым формулировкам и структурам власти.

    Из состава Госсовета выведен Александр Гуцан, который был назначен генеральным прокурором России. Его прежнюю роль полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе теперь занимает Игорь Руденя, бывший руководитель Тверской области.

    Госсовет – конституционный орган, ответственный за выработку стратегических направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетов социально-экономического развития страны. Членами Госсовета традиционно являются председатель правительства, руководители обеих палат парламента, глава Администрации президента и главы регионов, а по решению президента туда могут быть включены и другие лица.

    25 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением, в которой отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные новогодние поздравления», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК текст телеграммы.

    Поздравительное письмо было направлено 18 декабря. В телеграмме президент России отметил, что прошедший год стал особенным в развитии отношений между Москвой и Пхеньяном, передает ТАСС.

    «Героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков, а также последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой» – говорится в телеграмме.

    Путин подчеркнул успешную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая способствовала расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

    Также президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзнических связей и конструктивном взаимодействии в региональных и международных делах, что способствует созданию справедливого многополярного миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на коллегии Минобороны отметил вклад военных КНДР в процесс освобождения Курской области. Ким Чен Ын подчеркнул рост престижа КНДР после освобождения региона. В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, принимавшим участие в отражении наступления с Украины.

    25 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с Рождеством

    Песков: Путин уже поздравил Трампа с Рождеством

    Путин поздравил Трампа с Рождеством
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин уже поздравил американского лидера Дональда Трампа с Рождеством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков сообщил на брифинге: «Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь также отметил, что на данный момент не планируется международный телефонный разговор между Путиным и Трампом. По его словам, на сегодняшний вечер таких контактов в расписании Кремля нет.

    В воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Кремль планирует направить поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством.

    Ранее Песков сообщил, что в ближайшие недели у президента России Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, однако подобный контакт может быть организован при необходимости.

    25 декабря 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин выступил за расширение бесплатных мест в российских вузах

    Путин выступил за расширение бесплатных мест в российских вузах, но против отмены платных

    Путин выступил за расширение бесплатных мест в российских вузах
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил на заседании Госсовета, что увеличение числа бюджетных мест является важной задачей, однако полностью отменять платное обучение не стоит.

    Президент России Владимир Путин поддерживает расширение бесплатного образования в университетах, но не видит необходимости полностью отказываться от платной формы обучения, сообщает ТАСС. Такое мнение глава государства высказал на заседании Госсовета.

    Владимир Путин подчеркнул: «Нужно, безусловно, расширять возможности получения образования на бюджетной основе, очевидно, но надо ли запрещать совсем платное образование по инженерной специальности? Мы же будем просто сокращать эти возможности». Таким образом, президент не согласился с предложением председателя ЛДПР Леонида Слуцкого отменить платное обучение для будущих инженеров.

    По мнению Путина, расширение бюджетных мест сделает высшее образование доступнее, однако запрет на платное образование ограничит варианты для поступающих. Глава государства отметил важность баланса между бесплатными и платными направлениями обучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность поддержки самостоятельного мышления граждан в эпоху развития искусственного интеллекта.

    25 декабря 2025, 02:19 • Новости дня
    Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса

    Путин провел встречу с представителями бизнеса при участии Набиуллиной

    Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вечером президент России Владимир Путин провел традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса в Кремле, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Сегодня поздно вечером Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Были руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Участие приняли руководители частных и государственных компаний, а также представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Песков отметил, что встреча носила исключительно «деловой и прикладной характер», в центре дискуссии оказались вопросы, связанные с демографией, политикой поддержки рождаемости и инвестиционной активностью компаний.

    Внимание было уделено вопросам импортозамещения, защите окружающей среды, а также обсуждению ситуации с рублем, ключевой ставкой и механизмами кредитования. Были рассмотрены и другие актуальные темы, касающиеся экономического развития страны, добавил Песков.

    Председатель РСПП в ходе беседы пригласил Владимира Путина на 35-й съезд союза, который пройдет весной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин провел встречу с членами правительства. В пятницу в эфире ведущих телеканалов, а также в интернете и на радио прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным».

    25 декабря 2025, 01:45 • Новости дня
    Песков: Послания Путина Федеральному собранию не будет в 2025 году
    Песков: Послания Путина Федеральному собранию не будет в 2025 году
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В 2025 году послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию проводится не будет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Нет, в этом календарном году не будет. Но оно состоится своевременно», – приводят слова Пескова «Ведомости».

    Песков пояснил: «Это решение главы государства, это же его послание». Он уточнил, что после того, как президент сочтет нужным, послание будет оглашено, учитывая готовность содержания и рабочий график главы государства. Песков подчеркнул, что «все состоится своевременно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущее послание президента было оглашено в феврале 2024 года. «Ведомости» указывают, что это не первый случай, когда послание не оглашается. Его также не было в 2017 и в 2022 годах.

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным».

    25 декабря 2025, 14:29 • Новости дня
    Песков по поручению Путина созвонился с журналистом LCI по поводу Винатье

    Tекст: Ольга Иванова

    По поручению президента Росссии Владимира Путина пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позвонил французскому журналисту LCI в ответ на вопрос о судьбе осужденного в России француза Лорана Винатье.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина провел телефонный разговор с журналистом телеканала LCI Жеромом Гарро по поводу дела осужденного во Франции Лорана Винатье, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул: «Я могу подтвердить, что действительно я звонил по поручению президента и передал эту информацию журналисту».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что впервые слышит о деле французского журналиста Лорана Винатье, осужденного в Москве. Он пообещал разобраться в ситуации, о которой его спросили во время пресс-конференции.

    Напомним, Центр общественных связей ФСБ сообщил, что Лоран Винатье незаконно собирал военные сведения в ходе бесед с экспертами и госслужащими.

    В октябре Винатье получил три года колонии в Москве.

    25 декабря 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин заявил о пользе повышения налогов для экономики

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает, что повышение налогов при сохранении поддержки ключевых отраслей и выполнении соцобязательств может улучшить экономическую ситуацию в России.

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в Кремле высказался о последствиях повышения налогов, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что при грамотном подходе увеличение налоговой нагрузки может принести стране ощутимую пользу.

    «Если мы все вместе обеспечим снижение серых зон в экономике, сокращение вот этого сегмента, если мы обеспечим целенаправленную поддержку критически важных отраслей, предприятий, выполним все социальные обязательства перед людьми и решим вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности страны благодаря повышению фискальной нагрузки и сохраним сбалансированность бюджета и экономики, то это не может положительно не отразиться на ситуации в стране в целом и на материальном положении наших граждан», – подчеркнул Путин.

    Президент отметил, что повышение налогов должно сопровождаться адресной помощью ключевым секторам, не допускать ухудшения социальной поддержки и обеспечивать дальнейшее развитие экономики. По его словам, это позволит не просто увеличить доходы бюджета, но и создать условия для улучшения материального положения граждан. Путин добавил, что столь комплексный подход будет способствовать общей стабильности в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что повышение налога на добавленную стоимость до 22% в 2026 году связано с регулированием бюджета.

    25 декабря 2025, 21:38 • Новости дня
    Назван средний возраст рождения первенца в России

    Онищенко озвучил средний возраст рождения первенца в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В среднем женщины в России впервые становятся матерями в 31 год, тогда как в странах Европы этот показатель еще выше, отметили в Российской академии наук.

    Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил ТАСС, что средний возраст, в котором женщины в России рожают своего первого ребенка, составляет 31 год. Он отметил, что в европейских странах этот показатель достигает 32-34 лет.

    Онищенко подчеркнул: «Мы себя утешаем: в Европе, вообще, 32-34. Но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом».

    Академик также добавил, что государство, а также региональные власти прилагают значительные усилия для стимулирования многодетности среди семей. В числе лидеров по уровню рождаемости он назвал Дагестан, Ингушетию и Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что для улучшения демографической ситуации в России необходимо рожать детей сразу после достижения восемнадцатилетнего возраста.

    А президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» указал, что России необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.

    Путин также подчеркнул, что вся политика государства должна строиться вокруг поддержки семей с детьми.

    25 декабря 2025, 03:35 • Новости дня
    Путин поздравил Мадуро с Рождеством и Новым годом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание с Рождеством и Новым годом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

    «Президент Владимир Путин направил приветственное послание президенту Николасу Мадуро, в котором перечислил исторические достижения в отношениях между двумя народами и правительствами, такие как подписание Договора о стратегическом сотрудничестве, а также выразил солидарность с венесуэльским народом», – приводит слова министра ТАСС.

    Пинто опубликовал текст письма на испанском языке. Путин отметил, что «уходящий год был весьма успешным для российско-венесуэльских отношений». По его словам, подписание Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве дало старт качественному развитию взаимодействия между двумя странами во всех сферах.

    Также российский президент отметил неизменную солидарность с народом Венесуэлы, подчеркнув, что страна испытывает беспрецедентное внешнее давление. Он выразил готовность продолжать тесное сотрудничество с Венесуэлой по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки.

    Путин пожелал Мадуро здоровья, счастья и успехов, а всему венесуэльскому народу мира и благополучия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали развертывание своих сил в Карибском море, связав деятельность Мадуро с наркокартелями и объявив это угрозой национальной безопасности.

    Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну новогоднюю телеграмму. В поздравлении Путин отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области.

    В четверг, 25 декабря, католики, протестанты, англикане и часть православных, следующих григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово.

    25 декабря 2025, 16:59 • Новости дня
    После смерти младенца от голода в Норильске завели дело

    В Норильске возбудили дело о халатности из-за гибели ребенка и госпитализации двух его сестер

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Норильске после гибели пятимесячного ребенка от истощения в прокуратуре возбудили уголовное дело о халатности сотрудников системы профилактики.

    Уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики возбуждено в Норильске после трагедии с оставленными в квартире детьми. Прокуратура Красноярского края сообщила, что мать регулярно оставляла четверых детей без присмотра, в результате чего 17 декабря скончался пятимесячный младенец, а две его сестры были госпитализированы с истощением.

    Проверка выявила грубые нарушения в работе органов профилактики: несмотря на сигналы из школы и медицинских учреждений о неблагополучии в семье, комиссия по делам несовершеннолетних ограничилась формальными запросами, не поставила семью на учет и не организовала помощь. Органы внутренних дел не предприняли никаких действий, посчитав, что для этого нет оснований.

    Медики знали о невыполнении матерью рекомендаций по уходу за детьми, однако своевременно не уведомили ответственные службы, информация поступила только после запроса комиссии в ноябре. Прокурор Красноярского края внес представления главврачу детской больницы, главе города и в региональное управление МВД о необходимости устранения выявленных нарушений.

    Прокуратура поставила расследование уголовного дела на контроль, подчеркивая, что органы профилактики проигнорировали свои обязанности и не предотвратили трагедию. Правительство края проинформировано о необходимости активизации работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мать оставила без еды четверых детей, и младший ребенок скончался от голода, пока она была у знакомого.

    В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью, и она признала свою вину. Старшая дочь, которой пятнадцать лет, сообщила, что мать появлялась дома крайне редко и продукты закупала раз в три-четыре дня, а последние месяцы девочка сама ухаживала за истощенными младшими детьми.

    25 декабря 2025, 14:58 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости внедрения технологий не по модели «закрытых городов»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета призвал развивать технологии на базе общенациональных усилий, а не по советской модели «закрытых городов».

    Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета в Кремле, отметил масштабность современных технологических изменений, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что опыт СССР, когда для ядерного, космического и ракетного проектов создавались «закрытые города» с концентрацией специалистов и ресурсов, сейчас не применим.

    «В данной ситуации и при решении данной проблемы масштаб задачи совсем другой. Не удастся и неэффективно будет где-то кого-то собрать и обеспечить финансирование. Это нужно всем включиться, кто здесь сидит, в эту работу. Всем – каждому на своем месте надо этим заняться. Иначе результата не будет общего», – заявил Путин.

    По мнению президента, современные вызовы требуют вовлечения всех специалистов и ответственного подхода на каждом уровне, а не узкого подхода через организацию замкнутых сообществ.

    Ранее Путин отметил, что вопросы кадров и их подготовки имеют ключевое значение для развития страны.

    25 декабря 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости вовлечь 12,2 млн граждан в экономику

    Tекст: Ольга Иванова

    В России в ближайшие семь лет планируется вовлечь 12,2 млн новых участников в экономическую деятельность, при этом особое внимание будет уделено поддержке ветеранов спецоперации и их семей, сообщил президент России Владимир Путин.

    Условия для роста экономической активности населения необходимо создавать в регионах России, заявил президент Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что у каждого региона есть свои особенности, однако всем необходимо формировать такие условия.

    Президент особо отметил важность поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей: «Особое внимание надо здесь уделять ветеранам специальной военной операции и членам их семей», – заявил Путин на заседании Государственного совета.

    В ходе заседания президент добавил, что в ближайшие семь лет в экономику страны нужно вовлечь 12,2 млн человек. По его словам, это критически важная задача для обеспечения развития России и устойчивого роста.

    В России насчитывается почти 28 вакансий на одного безработного с рабочей профессией. Глава государства отметил острый кадровый дефицит рабочих специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин на заседании правительства заявил о рекордно низкой безработице, снижении инфляции и стабильности основных макроэкономических показателей. Он также отметил, что в последние месяцы в России наблюдается самый низкий за всю историю уровень безработицы – 2,2%.

