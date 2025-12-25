Захарова объявила о готовности обсудить гарантии ненападения на НАТО

Захарова объявила о готовности обсудить документ с гарантиями о ненападении на НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Захарова уточнила: «Россия готова оформить соответствующие обязательства в виде письменного, юридически обязывающего документа. Конкретная его форма может быть определена в ходе переговоров, но это должен быть полноценный международный правовой акт», передает ТАСС.

По словам дипломата, российская сторона готова рассматривать варианты такого документа и вести переговоры по вопросу его структуры и статуса.

Захарова подчеркнула, что речь идет именно о серьезном международно-правовом инструменте, а не о декларативном заявлении, поскольку для России важна юридическая прочность подобных обязательств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не планирует нападать на страны Евросоюза и НАТО. Он заявил о готовности закрепить это в юридически обязывающей форме.

Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о том, что Россия может напасть на НАТО.



