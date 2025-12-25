Адвокат Лурье потребовала срочного выселения Долиной из квартиры

Tекст: Денис Тельманов

Требование немедленного выселения Ларисы Долиной из квартиры было озвучено адвокатом Светланой Свириденко во время судебного разбирательства, передает ТАСС.

Заседание по иску проходит в Мосгорсуде, где рассматривается вопрос о принудительном освобождении жилплощади артисткой для новой владелицы.

В ходе заседания Свириденко подчеркнула: «Мы требуем удовлетворить наши требования о выселении Долиной, поскольку фактически Лурье сейчас негде жить. Она вынуждена жить в квартире бывшего мужа».

Артистка Лариса Долина, являющаяся ответчиком по делу, проживает в спорной квартире, на которую претендует Полина Лурье. Ранее Лурье стала собственницей указанного жилого помещения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский городской суд на заседании 25 декабря обязал певицу Ларису Долину и членов ее семьи выселиться из квартиры в районе Хамовники.

Лариса Долина намеревается взыскать с покупательницы своей квартиры Полины Лурье около 1 млн рублей за коммунальные услуги.

Певица предложила установить крайний срок ее бесплатного проживания в квартире в Хамовниках до 10 января 2026 года.

Полина Лурье не планирует разрешать Ларисе Долиной проживать в квартире после решения суда о выселении.